O chefe da Red Bull, Christian Horner, acha que é "inaceitável" que os comissários da Fórmula 1 possam sofrer lobby de competidores enquanto estão tomando decisões.

Horner ficou furioso com o modo como o chefe da Mercedes, Toto Wolff, recebeu a permissão de falar com os comissários durante suas deliberações acerca da batida entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha.

Após Wolff receber a recomendação do diretor de provas Michael Masi para falar com os ocmissários, Horner marchou até a sala para garantir que a visão de sua equipe não fosse ignorada.

Mas ele acha que não deveria ser permitido que as equipes tenham acesso direto aos comissários em meio a tais debates.

"Eu vi Toto, que estava fazendo lobby com os comissários, e ouvi que ele ia fazer isso lá, então fui para garantir que nossa visão fosse representada", disse. "Não acho que seja certo que um chefe de equipe possa entrar e fazer lobby com os comissários. Eles deveriam ficar trancados para não sofrerem influências".

"Para mim, era inaceitável tê-lo falando com os comissários. Eu queria garantir que haveria uma opinião balanceada, em vez de pressionar os comissários a tomarem uma decisão sem ponderar".

Horner acredita que é do interesse da F1 ter os comissários deliberando em isolamento completo, sem a chance de serem influenciados por pessoas de fora.

"Não acho que os comissários devam sofrer interferência. Eles precisam ter a cabeça limpa para tomar as decisões. Fui ver os comissários porque ouvi que Toto estava lá, apresentando seu caso. Você quer que eles sejam justos, e não acho que ninguém deveria receber a permissão de ver os comissários".

Mas apesar da visão de Horner sobre o assunto, o diretor de provas Michael Masi disse que não vê problema com os comissários terem uma política de portas abertas com as equipes.

"Se temos um incidente após a corrida, convidamos equipes e pilotos a comparecerem perante os comissários".

"Tivemos algo do tipo em Monza no ano passado quando Lewis falou com os comissários para entender o que aconteceu. Durante a suspensão, essa habilidade está presente, então não há motivos para não acontecer".

