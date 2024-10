Carlos Sainz cedeu a liderança da corrida do GP do México de Fórmula 1 para Max Verstappen, mas recuperou sua posição na frente na nona volta com uma ultrapassagem sobre o líder do campeonato na Curva 1.

Sainz continuou a construir essa liderança, garantindo que tivesse bastante margem para absorver qualquer breve momento de pressão do companheiro de equipe Charles Leclerc ou a investida de Lando Norris no final da corrida.

Em entrevista à Sky Sports, o espanhol disse que queria muito terminar sua passagem pela Ferrari em alta, com pelo menos mais uma vitória, antes de se transferir para a Williams em 2025: "Acho que todo mundo sabia que eu queria mais uma vitória na Ferrari. Senti que também a merecia", disse Sainz.

"Tenho pilotado bem o ano todo e tenho me esforçado muito, mantendo minha motivação alta mesmo em uma circunstância difícil e querendo dar tudo por esta equipe. Senti que fiz algumas corridas muito boas e que precisava vencer mais uma. Eventualmente, isso aconteceu e tinha que ser no México, na frente da minha família, o que é ótimo. Isso não significa que eu não vá tentar vencer mais. Mas tinha que ser aqui."

Sainz considerou que a presença de sua família na corrida e sua confiança no carro o levaram a sentir que "algo estava definitivamente acontecendo" no fim de semana no México. Ele admitiu que tornou seu dia mais difícil ao perder a posição para Verstappen na largada, mas teve a confiança - e o ritmo - para retribuir o favor ao seu ex-companheiro de equipe.

"Sinceramente, é uma das melhores sensações do mundo, com certeza. Depois do Checo, senti que provavelmente eles estavam me apoiando", acrescentou. "Desde que cheguei ao México, tive a sensação de que a vitória era possível. Eu sabia que minha família viria me ver aqui neste fim de semana. Minha mãe estaria presente. Eu sabia que não tinha vencido uma corrida com minha mãe na minha frente."

"Meus melhores amigos estão aqui, meu pai também, e eu pensei: 'pode ser que algo esteja acontecendo neste fim de semana e eu preciso fazer tudo o que puder para vencer esta corrida'. Apesar de ter dificultado um pouco a largada, consegui me manter firme com Max e, a partir daí, gostei da corrida."

