F1 - Horner: Red Bull foi "um alvo" em 2022 fora das pistas

Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull fez a limpa na Fórmula 1 em 2022, com Max Verstappen conquistando o bicampeonato após um recorde de 15 vitórias. Mas, fora das pistas, o ano da marca de bebidas energéticas não foi dos mais tranquilos, com Christian Horner acreditando que a equipe austríaca foi "um alvo" por causa das várias batalhas políticas que enfrentou ao longo do campeonato.

O caso mais notável foi a multa de 7 milhões de dólares e o corte nos testes aerodinâmicos por violação do teto orçamentário de 2021. A equipe também planejava desafiar as mudanças no regulamento técnico em reação ao porpoising, acreditando que o lobby foi feito para ajudar "uma certa equipe".

Questionado pelo Motorsport.com se 2022 foi um dos anos mais difíceis em termos políticos na F1, Horner disse: "Fora das pistas, certamente fomos um alvo neste ano. Somos uma equipe de corrida. Não somos uma organização política. Estamos focados em correr e somos pilotos, buscamos ir além do limite, algo que uma equipe precisa fazer para ter sucesso".

"Essa sempre foi nossa abordagem. Sempre funcionou bem para nós. É como curtimos a competição. Em certos momentos, foi um ano difícil. Mas, infelizmente, essa é a F1".

Helmut Marko,Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Após um início lento de temporada, com três abandonos, Horner sente que o ponto de virada da Red Bull foi a dobradinha em Ímola, iniciando a pressão em cima da Ferrari.

"Nossa equipe fez um ótimo trabalho com um carro competitivo, se superando após um abandono duplo com dobradinha da Ferrari no Bahrein. Nunca perdemos de vista nosso objetivo e, quando chegamos em Ímola, vencer a sprint e o GP com uma dobradinha nos permitiu pressionar a Ferrari, sem dar chance deles de respirar".

"Desenvolvemos eficientemente o carro, perdendo um pouco de peso. E Max foi sensacional este ano. Basta lembrar algumas corridas no começo do ano, bem apertadas contra a Ferrari, como Miami e Arábia. Foi uma temporada incrível para nós".

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: