O presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, acredita que a sanção aplicada à Red Bull pela violação do teto orçamentário da Fórmula 1 em 2021 foi justa, apesar das equipes rivais pedirem por "sangue".

Em outubro, foi anunciado que a Red Bull havia estourado o limite de gastos do ano anterior, sendo penalizada com uma multa de 7 milhões de dólares e uma redução de 10% no tempo de uso do túnel de vento no próximo ano.

Muitos rivais queriam sanções mais rígidas, mas Sulayem acredita que a FIA lidou corretamente com o caso, especialmente por se tratar do primeiro ano do teto orçamentário.

"Aprendemos muito e, a partir disso, faremos uma grande revisão", disse ao Motorsport.com. "Quem tinha como saber qual seria o resultado no primeiro ano? Mesmo nós não esperávamos".

"Se você olhar para as outras equipes, eles dirão que pegamos leve com eles. E a penalização? Alguns queriam vê-los enforcados, queriam ver sangue. E as equipes culpadas veem isso como algo pesado para eles. Então onde você traça o limite?".

"Temos que ser justos também. Queremos nos livrar deles ou queremos que isso seja resolvido para não acontecer mais".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Um aspecto que Sulayem quer ver sendo lidado de forma melhor no próximo ano é o timing das investigações do teto orçamentário, com ele sugerindo que não é ideal que o assunto se arraste tarde no ano seguinte.

"O que digo é que, esse ano fizemos em setembro / outubro, mas deve ser feito mais cedo. Mas, por ser o primeiro ano, aprendemos muito com isso. Ainda estamos aprendendo. Então o certo é maio, não outubro".

Sulayem também sugeriu que a FIA deve aumentar seu pessoal para policiar melhor os casos, tanto no regulamento financeiro quanto em outras áreas.

"O regulamento financeiro está no primeiro ano, policiar é muito difícil. E é por isso que estamos discutindo sobre termos mais funcionários: três mais no lado financeiro, três no chassi e no motor. Então teremos um recrutamento pela frente".

"Se você não tem o pessoal correto para policiar, qual é o ponto de se ter o regulamento? Acredito que exista um equilíbrio entre lado financeiro e penalidades desportivas".

