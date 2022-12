Carregar reprodutor de áudio

Chefe de equipe da Haas na Fórmula 1, Gunther Steiner 'queimou a largada' e fez uma revelação sobre a unidade de potência da Ferrari para a temporada 2023, dizendo que o “motor será uma bomba”.

A declaração do comandante do time dos Estados Unidos veio durante a cerimônia de premiação do Troféu Lorenzo Bandini, no qual o piloto dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, recebeu a honraria.

Tudo aconteceu em Faenza, cidade italiana onde está a sede da AlphaTauri. E, segundo Steiner, a informação foi obtida em conversa com Mattia Binotto, que recentemente teve sua saída confirmada do cargo de chefe da Ferrari.

“Na última quinta-feira, estive com Mattia e ele me disse que o motor da Ferrari para a próxima temporada será uma bomba (no bom sentido). Na Emilia-Romagna há muito entusiasmo pela Ferrari e, se [o motor] for realmente bom, também será positivo para nós — porque significará que a unidade de potência da próxima temporada será competitiva”, afirmou o dirigente do time norte-americano.

Steiner também falou sobre os objetivos da Haas para a F1 2023. “Tivemos dois anos difíceis com a pandemia, mas o campeonato que acabou de terminar foi bom. Porém, poderia ter sido melhor. Mas consideramos que foi um ano de crescimento", ponderou.

"Kevin nos deu uma pole position, o que não estava nos planos, e queremos continuar crescendo em 2023. O objetivo é dar outro salto de qualidade na classificação, lutar sempre pelos pontos e, eventualmente, subir ao pódio".

"Vamos ver, no próximo ano teremos um carro que será um passo à frente. E esperamos vencer a AlphaTauri novamente”, completou o chefe da Haas, que terá o alemão Nico Hulkenberg como novo companheiro de Magnussen em 2023. O também germânico Mick Schumacher foi dispensado.

