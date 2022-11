F1: Horner revela que procurou Norris "algumas vezes"

Carregar reprodutor de áudio

Christian Horner revelou que a Red Bull falou com Lando Norris “algumas vezes” sobre uma possível vaga na Fórmula 1 antes de suas extensões de contrato com a McLaren.

Antes do GP dos Estados Unidos, Norris revelou em entrevista à publicação alemã Auto Motor und Sport que havia falado com a Red Bull antes de assinar seu último contrato com a McLaren.

Em fevereiro, Norris colocou a caneta no papel em um novo contrato de longo prazo com o time de Woking que o manterá na equipe até o final da temporada 2025, pelo menos, tornando-o um dos pilotos com contrato mais longos do grid.

O britânico disse que na época houve “pequenas conversas aqui e ali” com outras equipes antes de assinar seu novo contrato com a McLaren, mas que “nada foi longe”.

Questionado pelo Motorsport.com sobre as conversas com Norris, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse: “Falamos com Lando algumas vezes ao longo dos anos. Mas toda vez que conversamos, no dia seguinte ele assinava um contrato com a McLaren. Ele está em um contrato de longo prazo com a McLaren e parece que vai ficar lá por mais alguns anos.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, congratulates Lando Norris, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Em 2018, a equipe irmã da Red Bull, a Toro Rosso, estava interessada em contratar Lando Norris quando ele estava competindo na F2, antes de a McLaren confirmar que o britânico daria um passo para a F1 no ano seguinte.

Norris expandiu seus comentários sobre as negociações da Red Bull no fim de semana do GP do México, dizendo que seu contrato de longo prazo com o esquadrão de Woking não foi uma reação às negociações com o time de Milton Keynes.

"Foi mais justo quando chegou ao fim do meu contrato e não era como se estivéssemos falando muito", disse Norris.

“Todo mundo sempre tenta falar com todas as equipes em algum momento, então foi apenas eu falando com eles. Não foi: 'O que podemos fazer?' imediatamente. Apenas mantendo contato, coisas assim. É tão simples assim às vezes."

“Eu estava chegando ao fim do contrato, quando você vê quais opções estão disponíveis, você meio que descobre o que pode ser possível nos próximos anos. Não foi apenas a Red Bull. Cada piloto tem conversas com muitas equipes diferentes sobre o que pode acontecer. Simples assim basicamente.”

Após sua graduação na F1 em 2019, Norris assinou acordos subsequentes com a McLaren em maio de 2021 e em fevereiro deste ano - e esclareceu no México que “sempre foi feliz” com a equipe.

“Antes de falar com qualquer outra pessoa, minhas conversas sempre foram com a McLaren primeiro”, disse Norris. “É sempre assim. A melhor coisa para mim é assinar o contrato que tenho agora, apenas ter essa confiança e conhecimento de que você estará na Fórmula 1 por três, quatro ou cinco anos.

“Para mim, essa é a melhor sensação. [Isso] deixa você mais relaxado, mais confortável no ambiente em que está. Então, isso é o melhor de tudo.”

