F1: “Temos outras alternativas”, diz Red Bull sobre Honda; veja

Após o fracassado 'flerte' com a Porsche para fornecimento de motores a partir da Fórmula 1 2026, a Red Bull pode voltar a ter uma parceria oficial com a Honda a partir daquela temporada, mas o consultor de automobilismo da marca de energéticos, Helmut Marko, fala de "outras alternativas".

“Se eles não tivessem desistido [do fornecimento oficial para Red Bull e AlphaTauri no fim de 2021], poderíamos ter economizado todo o investimento”, afirmou o austríaco ao Motorsport-Magazin, referindo-se à empreitada da marca na Red Bull Powertrains, que, nominalmente, fornece o motor.

A Honda "não é nossa única opção”, reiterou Marko. “Também temos outras alternativas", seguiu enigmaticamente o dirigente. “Aprendemos com as negociações com a Porsche: não haverá uma solução 50/50”, completou.

Atualmente, além da Red Bull Powertrains (RBPT), que opera com auxílio da Honda, as outras montadoras da F1 são: Mercedes, Ferrari e Renault. Esta última equipa apenas o seu time de fábrica, a Alpine.

A RBPT/Honda impulsiona a própria Red Bull e a AlphaTauri. Já a Mercedes, além da escuderia das Flechas de Prata, fornece para McLaren, Aston Martin e Williams. A Ferrari, por sua vez, equipa Alfa Romeo e Haas, além do próprio time de Maranello.

