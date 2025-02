A Red Bull precisa reforçar seu time para não deixar o título de construtores da Fórmula 1 escapar mais uma vez, por isso apostou na contratação de Liam Lawson. Para Christian Horner, há uma semelhança importante entre o neozelandês e Max Verstappen que pode garantir a vitória da equipe.

Lawson só correu 11 etapas na F1 e recebeu a oportunidade de disputar ao lado do tetracampeão mundial, 'passando' na frente de Yuki Tsunoda, que segue na Racing Bulls. A decisão da equipe de Milton Keynes veio após a demissão dramática de Sergio Pérez depois de perderem o campeonato de construtores.

A análise dos dados dos pilotos convenceu Horner e Helmut Marko de que Lawson era a melhor opção para o cargo oferecido - além de que o neozelandês gosta da configuração do carro de maneira muito parecida a de Verstappen.

O RacingNews365 revelou que o chefe da equipe teme que a promoção de Lawson pode ser uma repetição do que aconteceu com Pierre Gasly e Alex Albon.

"O perigo é que isso se repita", disse Horner. Porém, ele acredita que o personagem de Liam "é um personagem diferente, uma personalidade diferente para conseguir lidar com essa pressão".

"Ele demonstrou verdadeira resiliência e força de caráter com a oportunidade que lhe foi dada de aparecer, seguir em frente e entregar, e ele fez isso".

"O plano, inicialmente, não era que isso fosse acelerado [para este ano]. As circunstâncias foram ditadas, com Checo, infelizmente, não tendo uma grande temporada".

"Mas acreditamos que, com a situação atual de Liam, a trajetória que ele está trilhando, ele só vai melhorar".

Para Horner, é importante que as opiniões de Lawson sejam parecidas com as de Verstappen para fazer com que o carro se adapte melhor e a equipe consiga dar a volta por cima pelos desafios da Red Bull.

"Ele não tem medo de ter uma frente muito positiva no carro, então, em termos de características de direção, será mais fácil para os carros rodarem mais próximos na configuração".

