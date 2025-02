F1: Aston Martin anuncia data de apresentação do carro de 2025

A Aston Martin revelou a data do evento de lançamento do AMR25, o carro de Fórmula 1 da equipe sediada em Silverstone.

A escuderia britânica confirmou o dia na quarta-feira (5), primeiro por meio de uma mensagem enviada aos membros de seu clube 'I / AM' e, em seguida, em um comunicado de imprensa oficial, definindo a data de lançamento do novo monoposto em 23 de fevereiro.

Como Motorsport.com relatou em várias ocasiões, esperava-se que a Aston , como outras equipes, optasse por organizar uma apresentação separada de seu carro de F1 para a campanha desse ano.

A apresentação será simples, com o carro revelado por meio de várias redes sociais e do site da equipe. Ela ocorrerá cinco dias após a apresentação conjunta F1 75 na 02 Arena de Londres, na noite de 18 de fevereiro, na qual a equipe apresentará suas cores para a próxima campanha, presumivelmente em um chassi 2024.

No dia seguinte à apresentação do carro de 2025, em 24 de fevereiro, a equipe pilotará no circuito de Sakhir, no Bahrein, onde serão realizados os testes de pré-temporada (26 a 28 de fevereiro).

Nessa ocasião, a fabricante sediada em Silverstone transmitirá as primeiras imagens do carro na pista, que, como nas duas temporadas anteriores, será pilotado pela dupla Fernando Alonso e Lance Stroll.

Apresentações da F1 2025

Equipe Data e local Williams 14 de fevereiro Silverstone Haas (shakedown) 16 de fevereiro Silverstone Apresentação conjunta da pintura 18 de fevereiro

Londres Ferrari 19 de fevereiro Maranello Aston Martin

23 de fevereiro (Online) Mercedes 24 de fevereiro Red Bull (shakedown) 25 de fevereiro

Sakhir Teste de inverno 26 a 28 de fevereiro Sakhir McLaren ? Alpine ? Haas ? Racing Bulls ? Sauber ?

