O piloto da McLaren Lando Norris perdeu uma nova oportunidade de vencer após largar da pole no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Apesar de uma boa largada, Norris foi surpreendido por uma ultrapassagem agressiva de seu companheiro Oscar Piastri na curva 4 na primeira volta. Depois da corrida, quando questionado sobre a ultrapassagem, o britânico foi enfático: “É algo que teremos de discutir mais tarde”.

Norris estava visivelmente irritado com o desempenho e a atitude de Piastri. Ao se aprofundar sobre o assunto, o britânico admitiu que não esperava isso, pois acredita que não havia motivos para correr o risco de sofrer uma dupla desistência na primeiro volta.

“É claro que não... Tínhamos muito espaço com quem estava atrás, então não havia motivo para correr riscos, mas ele chegou um pouco mais perto do que o normal e correu o risco de que se eu tivesse freado um metro depois, nós dois teríamos que abandonar, então temos que falar sobre isso mais tarde.

“Estou aqui para tentar ganhar o campeonato, mas também não vou implorar para o time trocar de posição. Não é meu estilo nem é como quero vencer, vamos analisar e ver na próxima vez. "

Analisando um pouco mais a corrida, Norris explicou que a McLaren não teve ritmo suficiente nem a degradação necessária para apostar na estratégia de uma parada, que foi o que acabou dando a vitória a Charles Leclerc e Ferrari em Monza.

“Obviamente não era a corrida que eu queria hoje, tudo deu errado na curva 4, não esperava que o que aconteceu acontecesse, então estou um pouco decepcionado. com a estratégia, mas na corrida não tivemos o ritmo das Ferraris e não conseguimos parar porque tivemos muitos problemas com os pneus traseiros.

“Eles administraram os pneus muito melhor e não havia muito que pudéssemos ter feito para nos defender, pelo menos eu, talvez Oscar pudesse ter feito algo diferente, mas não tive o que era preciso para fazer uma única parada”, disse o piloto britânico da McLaren.

