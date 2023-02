Carregar reprodutor de áudio

A apresentação do Red Bull RB19 em Nova York foi a ocasião para anunciar a parceria, de 2026 em diante, entre a equipe e a Ford, que, em tese, participará da produção das unidades de potência. No primeiro momento, a questão comercial de mercado foi iniciada com sucesso, mas e o lado técnico?

Curiosamente, Jim Farley, CEO da Ford, comentava o retorno da montadora à Fórmula 1 e atrás dele era exibido um Red Bull com adesivo da Honda. Brincadeiras de lado, há sempre uma razão por trás de uma escolha, de modo que Nova York não foi eleita à toa. E, de fato, o 'destaque do dia' é a Ford.

A unidade de potência do novo ciclo técnico será projetada e construída na Red Bull Powertrains, em Milton Keynes, mas a verdadeira contribuição técnica que a Ford dará é algo para ser verificado, embora o discurso gire em torno da bateria e de softwares relacionados à parte elétrica do motor.

O fato é que a Ford garantirá à Red Bull aporte financeiro, fazendo-o desde já. Trata-se de aspecto precioso nesta fase do projeto. Construir do zero um motor complexo é um exercício difícil e bem caro. Para o primeiro desafio, a RBR contratou engenheiros de motor da base de Brixworth da Mercedes. Para o segundo, há a parceria. Meses atrás, todo o cenário estava traçado para um acordo com a Porsche, mas a marca alemã queria um alto de grau de interferência na equipe, que recusou.

A operação com a Ford é perfeita para Christian Horner, pois garante uma importante entrada de capital sem os riscos associados a uma 'aquisição' por um sócio, o que colocaria em risco todas as figuras gerenciais, como o próprio chefe da Red Bull e também seu consultor, Helmut Marko.

Potenziale livrea per la Red Bull-Ford Photo by: Camille De Bastiani

Para a Ford, depois de muitos anos, o benefício é ter seu nome em um motor competitivo de F1. Neste sentido, é preciso considerar a recente explosão de interesse pela categoria nos Estados Unidos, que atingiu níveis sem precedentes com a popularidade de Drive to Survive.

Mas, passada a euforia do êxito comercial e de marketing do evento em Nova York, é preciso olhar para frente e projetar o aspecto técnico da Red Bull-Ford. Entretanto, tal tarefa também estará com profissionais de propaganda da Ford: vender essa empreitada como um desafio. Se de fato for um...

Em décadas de história da F1, consolidou-se a mensagem de que a presença na categoria representa um desafio técnico. Portanto, marcas que souberam se destacar em contexto competitivo fizeram dela um instrumento de orgulho... um precioso cartão de visita. Quem realmente projeta e constrói um motor, enfrentando um exigente desafio técnico, deve sempre poder contar com 'algo mais' do que aqueles que se limitam a patrocínio, vide Alfa Romeo-Sauber. Também na frente de marketing...

Brasileiro ex-chefe dos motores Renault, Rico Penteado fala sobre como nasce carro de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: