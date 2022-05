F1: Horner vê "respeito genuíno" na luta entre Verstappen e Leclerc

Carregar reprodutor de áudio

Com duas vitórias para cada nas quatro primeiras corridas da temporada 2022 da Fórmula 1, a batalha pelo título vem se formado ao redor de Max Verstappen e Charles Leclerc. E mesmo com um histórico tenso entre os dois nas categorias de base e em anos anteriores na F1, o chefe da Red Bull, Christian Horner, vê um "respeito genuíno" entre os pilotos nas disputas vistas até aqui neste ano.

Os pilotos travaram belos embates até aqui, com Bahrein e Arábia Saudita se destacando devido às disputas roda a roda que valiam a vitória. Até agora, os dois não causaram incidentes ou intervenções da direção de prova, com um clima bem diferente do visto em 2021, com Verstappen e Lewis Hamilton.

Horner se recusou a dizer se há mais respeito na luta atual de Verstappen do que a com Hamilton, mas sente que a história do holandês com Leclerc nas categorias de base fez surgir o respeito.

"Acho que como eles cresceram correndo um contra o outro no kart, eles se conhecem muito bem. Eles vêm da mesma geração, e há um respeito genuíno entre os dois".

Questionado se esperava uma batalha que durasse a temporada toda, Horner disse: "A Ferrari tem um carro ótimo, eles têm ótimos pilotos. Eles tiveram azar [em Ímola]. Mas eles certamente serão supercompetitivos em Miami. E acho que será assim a temporada toda".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Red Bull Content Pool

Verstappen e Leclerc correram um contra o outro no kart antes do holandês graduar mais cedo para os monopostos, indo para a F3 em 2014 antes de estrear na F1 em 2015. Leclerc chegou ao Mundial apenas em 2018 após vencer os títulos da GP3 e da F2.

Em Ímola, Leclerc relembrou que as disputas entre os dois "sempre foi muito próxima" nas categorias de base, levando à criação de uma rivalidade entre eles.

"No kart, me lembro que sempre era eu ou ele, e é por isso que nos odiávamos em certo ponto, porque frequentemente não acabava do melhor modo possível. Mas foram bons tempos. Acho que apenas temos dois estilos diferentes de pilotagem. Às vezes um vence, o outro vence, mas é divertido. Gosto disso".

Leclerc sente que ele e Verstappen "amadureceram muito" desde os dias no kart, com ambos atingindo o sonho de correr na F1.

"Naquele momento, era apenas um sonho, tudo parecia impossível. Então é ótimo estarmos lutando na F1. E há muito respeito um pelo outro. Então sim, isso certamente mudou".

Mercedes CORRE para ter ATUALIZAÇÕES em Miami; Ferrari quer DAR TROCO na Red Bull e Alfa ESPERNEIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: