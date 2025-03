Após completarem sua primeira pré-temporada juntos na Fórmula 1, os companheiros de Sauber Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto continuam a construir um relacionamento de trabalho — e até agora, tudo parece estar indo bem.

O piloto alemão ficou agradavelmente surpreso com a rapidez com que Bortoleto está se adaptando ao seu novo ambiente e está gostando de trabalhar com o jovem brasileiro, conforme o germânico explicou ao Motorsport.com.

“Acho que Gabi está se adaptando bem. Ele é um garoto muito inteligente. Um cara muito legal também. Ele é muito, muito inteligente. Ele aprende rápido. Ele escuta muito. Ele absorve todas as informações que consegue obter", disse o veterano.

"Ele é muito aberto, para ser honesto. Ele realmente, quer saber tudo. Ele me perguntou muitas, muitas coisas. Então, está sendo bom. Tivemos alguns dias divertidos de fábrica e relações públicas. Nós nos damos bem", seguiu 'Hulk'.

O relacionamento deles até se estendeu além da pista de uma forma inesperada durante os testes. No primeiro dia, Nico enfrentou um problema bastante desconfortável — algo entrou em seu olho no final de sua atividade de pista, forçando-o a perder a coletiva de imprensa pós-sessão.

Nico Hulkenberg, Kick Sauber C45 Foto de: Sauber F1 Team

Ao ouvir sobre o que havia acontecido, Gabriel imediatamente mostrou seu lado atencioso. Ele entrou no quarto de Hulkenberg e se ofereceu para ajudar, dizendo que tinha um enorme kit médico com ele e que se Nico precisasse de alguma coisa, ele ficaria feliz em auxiliar.

"Ele simplesmente entrou e perguntou: 'Se você precisar de alguma coisa, temos um enorme kit médico no meu quarto. Se você precisar de alguma coisa, é só me avisar'.' Muito legal da parte dele", contou Hulk ao Motorsport.com.

Apesar da diferença de idade de 17 anos, os dois pilotos parecem estar se dando muito bem, provando que experiência e juventude podem se misturar bem — tanto na garagem quanto fora dela. Cenas dos próximos capítulos a partir do GP da Austrália, em 16 de março, com cobertura do Motorsport.com.

PRÉ-TEMPORADA F1 AO VIVO! Último teste, com BORTOLETO, Verstappen, HAMILTON e cia em ação | DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!