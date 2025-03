Antes da análise dos repórteres internacionais do Motorsport.com, vamos aos principais dados e estatísticas dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 na pista de Sakhir, no Bahrein, palco já tradicional da F1.

Tempos combinados:

1 Carlos Sainz Williams Mercedes 1:29.348 2 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.379 +0.031 3 Charles Leclerc Ferrari 1:29.431 +0.083 4 George Russell Mercedes 1:29.545 +0.197 5 Max Verstappen Red Bull Honda 1:29.566 +0.218 6 Alex Albon Williams Mercedes 1:29.650 +0.302 7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:29.784 +0.436 8 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:29.940 +0.592 9 Pierre Gasly Alpine Renault 1:30.040 +0.692 10 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1:30.229 +0.881 11 Liam Lawson Red Bull Honda 1:30.252 +0.904 12 Jack Doohan Alpine Renault 1:30.368 +1.020 13 Lando Norris McLaren Mercedes 1:30.430 +1.082 14 Yuki Tsunoda Racing Bulls Honda 1:30.497 +1.149 15 Isack Hadjar Racing Bulls Honda 1:30.675 +1.327 16 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 1:30.700 +1.352 17 Esteban Ocon Haas Ferrari 1:30.728 +1.380 18 Gabriel Bortoleto Sauber Ferrari 1:31.057 +1.709 19 Nico Hulkenberg Sauber Ferrari 1:31.457 +2.109 20 Oliver Bearman Haas Ferrari 1:32.361 +3.013

Voltas completadas:

1 Mercedes 458 2 Haas 457 3 Racing Bulls 454 4 Alpine 405 5 Williams 395 6 Ferrari 382 7 McLaren 381 8 Sauber 354 9 Aston Martin 306 10 Red Bull 304

Vencedora: Williams faz um início impressionante

Carlos Sainz, Williams Foto de: Peter Fox - Getty Images

Fazer voltas de destaque nem sempre é um sinal de desempenho real e, um tempo atrás, você poderia até acusar a Williams de fazer isso apenas para manter seus patrocinadores recém-contratados felizes...

O tempo mais rápido de Carlos Sainz, na quinta-feira, e os feitos heroicos de Alex Albon na sexta-feira não significam necessariamente que eles estão prontos para desafiar McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull (o que, para mim, parece ser a ordem competitiva à frente). No entanto, há motivos genuínos para acreditar que a equipe de Grove pode agora almejar o quinto lugar no campeonato de construtores - o que seria um grande avanço para eles. - Oleg Karpov

Perdedora: a Sauber está prestes a enfrentar dificuldades

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Clive Mason/Getty Images

De acordo com um velho ditado do paddock, não existem equipes fracas na F1. Todas elas têm engenheiros altamente qualificados e incrivelmente caros trabalhando para elas, pessoas que poderiam muito bem estar desenvolvendo naves espaciais - mas todo ano, uma equipe tem que terminar em último lugar.

E todos os sinais sugerem que, neste ano, será a Sauber.

Como a equipe continua a se preparar para sua transformação em Audi no próximo ano, é natural que seu foco principal não seja o presente, quando o futuro é tão importante. O que vimos no Bahrein nos últimos três dias só reforça essa impressão. Brasil, tenha paciência com Gabriel Bortoleto - Karpov

Vencedora: a campeã de construtores McLaren parece mais forte

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Clive Mason/Getty Images

Os campeões mundiais continuaram de onde pararam em Abu Dhabi. Essa afirmação se baseia na surpreendente simulação de corrida de Lando Norris no Dia 2, colocando 30s de vantagem de pista (analisar com parcimônia) na Ferrari e na Mercedes, com Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli, respectivamente, em programas semelhantes. Oscar Piastri parecia ter vantagem no long run sobre George Russell, mesmo quando as temperaturas subiram e as coisas ficaram mais difíceis no Dia 3.

A equipe está se esforçando para evitar a complacência - Norris e Piastri querem que a equipe melhore a aderência traseira, mesmo em torno do que é um problema típico no Bahrein, onde, finalmente, a equipe foi bem. - Alex Kalinauckas

Perdedor: o Circuito Internacional do Bahrein teve dois dias ruins

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Sem querer ofender nossos anfitriões, esta foi uma semana desconcertante e muito ruim para o circuito de Sakhir.

O corte de energia no primeiro dia teve sérias implicações para a segurança, já que os holofotes se apagaram em condições sombrias, quando os famosos carros de corrida sem faróis ainda estavam correndo.

O circuito não fez nada de errado na confusão de só duas equipes terem pneus para pista molhada para correr na rara chuva do deserto no segundo dia, mas, além de um ônibus ter ido parar na saída de pista das curvas 9/10, o que causou uma bandeira vermelha no início da sessão final do terceiro dia, o Motorsport.com observou que uma cadeira foi lançada em outra saída de pista no início do último dia. Levou muito tempo para ser removida, o que foi preocupante nas condições tempestuosas - Kalinauckas

Vencedor: Bearman mostra ter uma cabeça sábia no corpo de um jovem

Oliver Bearman, Equipe Haas F1 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Sem ser notado, Oliver Bearman ganhou mais manchetes por perceber o que Lewis Hamilton havia mudado no volante da Ferrari do que por seu próprio desempenho na pista. E é exatamente isso que a equipe Haas parece querer.

Bearman passou a maior parte do tempo realizando simulações de corrida, fazendo isso de forma limpa e sem chamar a atenção para o ritmo do carro da Haas. Sua abordagem furtiva foi desfeita apenas no Dia 3, quando a tampa do motor delaminou parcialmente enquanto ele estava na pista. - Stuart Codling

Perdedor: Stroll se esforça, mas fica doente

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll foi o piloto da Aston Martin menos visível mesmo antes de ser retirado da última sessão de pista por motivo de doença.

O AMR25 deu pouquíssimas voltas durante o período do teste, a maioria com Fernando Alonso, e não pelo filho do chefe. Será um ano doloroso. - Codling

Vencedora: a Red Bull pode surpreender em Melbourne

Max Verstappen, Red Bull Racing RB21 Foto de: Erik Junius

Em termos de velocidade de corrida, a McLaren foi a referência da semana. A simulação de corrida de Norris na quinta-feira e a de Piastri na sexta-feira foram altamente impressionantes e dão uma indicação de que a equipe pode ter uma chance séria de conquistar o título de pilotos este ano.

Pena que Max Verstappen não tenha feito uma simulação de corrida completa, então a Red Bull é um ponto de interrogação. E, do pelotão intermediário, parece que a Williams progrediu bem, embora seu ritmo de corrida não tenha sido nem de longe tão rápido quanto o de uma volta. - Christian Nimmervoll

Perdedora: a Mercedes 'desencontra' seu ritmo

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Clive Mason/Getty Images

Das quatro principais equipes de 2024, a longa corrida da Mercedes no último dia foi a menos impressionante. Parece que a equipe perdeu um pouco o ânimo após o drama de Abu Dhabi em 2021 e precisará se reconstruir para 2026.

Não vejo a equipe desafiando McLaren, Verstappen e provavelmente a Ferrari regularmente. Na outra marca alemã, a Audi (ainda Sauber em 2025), o ritmo ruim aumentará a pressão dentro da equipe e certamente não ajudará o diretor técnico James Key a silenciar seus críticos na Alemanha. - Nimmervoll

