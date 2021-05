Jos Verstappen, pai de Max Verstappen, disse que Sergio Pérez "não é qualquer um" como piloto, mas que seu filho "está fazendo algo excepcional" com um Red Bull que não está no nível da Mercedes.

Pela primeira vez, desde o início da era dos motores turbo-híbridos em 2014, a escuderia austríaca se mostrou em condições de enfrentar a Mercedes, líder absoluto das últimas sete temporadas da Fórmula 1.

Verstappen garantiu a pole no início do campeonato no Bahrein antes de cair em um duelo acirrado com Hamilton no domingo, que incluiu uma ultrapassagem fora dos limites de pista do holandês que o levou a ter que devolver a posição.

Em Ímola, a vitória foi do piloto da Red Bull, mas o britânico levou a melhor tanto em Portugal quanto na Espanha - que tem 14 pontos de vantagem sobre o seu rival antes do GP do Mônaco.

Para Jos Verstappen, seu filho Max está conseguindo mais do que o carro da equipe de Christian Horner pode oferecer a ele e teme que a Mercedes volte a ser dominante nesta temporada.

"Sim, tenho esse medo. Após os testes de pré-temporada e também após o primeiro fim de semana de corrida no Bahrein, parecia que a Red Bull tinha um carro muito bom em comparação com a Mercedes. Mas eles rapidamente mudaram as coisas", disse em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf.

"Não podemos esquecer que no ano passado eles foram superiores. Houve algumas mudanças aerodinâmicas, mas no geral aquele Mercedes ainda é um carro muito bom. Você pode ver que eles estão com muito menos desgaste dos pneus no momento. E eu também acho Max tem que guiar até o limite. Só para acompanhá-los. Está pedindo muito mais dos pneus por isso", explicou.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Quando questionado se ele acha que Verstappen está guiando o RB16B acima do desempenho do próprio carro, o ex-piloto holandês foi muito claro: "Olhe para seus companheiros de equipe. Gasly, Albon e agora Pérez, eles não são 'qualquer um'. Mas de alguma forma Max está fazendo algo excepcional. Na Red Bull eles também veem como ele é bom. Talvez eu não devesse dizer isso, mas Max faz o carro parece melhor do que realmente é."

"Se você colocar Max e Lewis no mesmo carro, não tenho dúvidas de quem é o melhor. Mas esperamos que a Red Bull dê a ele a máquina para realmente provar isso", disse.

Nos últimos anos, a Red Bull conseguiu avançar no desenvolvimento de seu monoposto ao longo das corridas para terminar mais perto da montadora alemã. Jos acredita que esse antecedente é a esperança que resta para 2021.

“É a única coisa a que podemos nos agarrar. Que uma coisa fique claro: Red Bull, Honda e Max estão realmente ansiosos por isso e estão fazendo tudo o que podem para ganhar o campeonato. Vemos o esforço de todos, mas por enquanto não chega. Têm que dar mais um passo. De preferência, o mais cedo possível, porque a diferença (no campeonato) não deve ficar muito grande."

"Temos que melhorar em todas as áreas. Também temos que olhar para a estratégia. Acho que foi aí que também fracassamos em Barcelona. A Red Bull inicialmente apostou em uma parada, enquanto os cálculos do fornecedor Pirelli deixaram claro que duas paradas seria melhor. Este foi o caso. Max passou Lewis (na largada), caso contrário (Lewis) teria se afastado imediatamente dele. O próprio Max disse isso."

