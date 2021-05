A partir de 16 de julho, os fãs terão a chance de jogar pela primeira vez o tão esperado F1 2021, game oficial da Fórmula 1, produzido pela Codemasters e a EA Sports. E, nesta segunda-feira (17), a produtora anunciou uma grande novidade que estará presente na versão deluxe: sete ícones do esporte, com Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher e Felipe Massa entre eles.

A edição mais recente do game oficial da F1 será a primeira lançada desde a aquisição da Codemasters pela Electronic Arts, e contará com um novo modo história e três novas pistas.

O anúncio inicial no mês passado revelou que o jogo traria pilotos icônicos como parte de seu modo "Minha Equipe", disponível para aqueles que comprarem a versão deluxe do F1 2021.

No total, sete pilotos farão parte deste grupo, sendo cinco campeões mundiais e cinco vices. Ayrton Senna e Michael Schumacher estarão disponíveis para que os pilotos os contratem para suas equipes fictícias e ambos terão o maior rating entre os anunciados: 94.

O maior rival de Senna na F1, Alain Prost, também faz parte da lista, com o tetracampeão recebendo um rating de 93. Os outros campeões mundiais anunciados são Jenson Button e Nico Rosberg.

Completando a lista de ícones estão David Coulthard, vice-campeão de 2001 com a McLaren, e Felipe Massa, vice em 2008 com a Ferrari

Confira o rating dos Pilotos Ícones no F1 2021

Michael Schumacher - 94

Ayrton Senna - 94

Alain Prost - 93

Jenson Button - 90

Nico Rosberg - 89

David Coulthard - 87

Felipe Massa - 86

Os ratings dos pilotos do grid completo do F1 2021 serão revelados mais próximo ao lançamento do game. O anúncio desta segunda confirmou ainda que Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc servirão como modelos para a capa do produto.

O F1 2021 terá um novo modo carreira com dois jogadores e um modo carreira de temporada real, além de um novo modo que permite trazer pilotos da F2 para a F1. O game estará disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, tornando o primeiro produto da F1 disponível para os consoles mais recentes, além de PlayStation 4, Xbox One e PC.

