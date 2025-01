Max Verstappen e seu pai, Jos, são conhecidos por terem tido uma relação bastante complicada, principalmente durante a infância do jovem tetracampeão de Fórmula 1.

Jos sempre teve como objetivo fazer o filho chegar ao estrelato, alcançar seus maiores sonhos e conquistar mais do que ele próprio na F1. No entanto, muitas das vezes, ele foi considerado 'durão' demais.

Em uma das ocasiões, Jos teria se irritado com o filho após o mesmo não vencer uma das corridas de kart. Isso aconteceu quando Verstappen ainda estava na infância, perto da adolescência.

No caso, eles teriam discutido muito, com Jos irritado pela decepção de perder uma corrida. O pai do tetracampeão, então, teria parado em um posto de gasolina e deixado o menino para trás, como contou o próprio à ESPN.

"Meu pai disse: 'Pare de falar, não quero ouvir nada, sente-se atrás, não quero ouvir nada sobre isso'. Mas é claro, eu continuei tentando ter uma conversa até que em um ponto ele parou em um posto de combustível e disse: 'Saia. Saia e eu não quero mais ouvir você'".

"Então ele me expulsou e foi embora... E isso foi no sul da Itália. Foi uma lição difícil. Mas acho que foi uma boa no final".

Verstappen contou que precisou ligar para sua mãe para que ele fosse buscado e que Jos não falou com ele durante uma semana inteira.

Porém, o pai do piloto decidiu esclarecer a história e negou que tenha deixado o garoto sozinho em um posto de gasolina. Em entrevista ao F1 Insider, Jos defendeu que é "hora de deixar essa história para trás".

"A verdade é: não o deixei para trás. Só não falei com ele por uma semana. Isso foi muito difícil? Não, de acordo com Max. Ele se sentiu melhor preparado para a F1 por causa do meu estilo".

"Lidar com Helmut Marko, que também é considerado extremamente duro, não o incomoda mais. Ele agora também aprecia o fato de termos treinado repetidamente com o kart com pneus para piso seco em pistas encharcadas de chuva. Só sinto gratidão dele por sua infância comigo".

Essa, entretanto, não é a primeira vez que Jos nega que o caso tenha acontecido da maneira como o piloto narrou. Em 2020, durante um podcast da Red Bull, ele contou a mesma história, defendendo apenas que o caminho completo foi feito em total silêncio.

"Então estávamos sentados juntos, expliquei a ele como me sentia. A semana inteira ele não se sentiu confortável com toda a situação, mas eu queria que ele entendesse que ele tinha que pensar".

