F1: Williams promete carro competitivo a Sainz apenas em 2028

James Vowles, que está a frente do projeto da Williams, não está muito convencido de que conseguirá entregar um carro competitivo para Carlos Sainz nas próximas temporadas. O chefe da equipe de Fórmula 1 sabe que eles deram passos importantes, mas ainda há um longo caminho para ser percorrido.

Vowles entende que a contratação de Sainz foi importante para o time de Grove, mas acredita que eles irão demorar até conseguir lutar por posições mais competitivas.

O espanhol foi contratado após Lewis Hamilton preencher a vaga ao lado de Charles Leclerc na Ferrari. Ele tem contrato de vários anos com a equipe de Grove e já deixou claro que tem o objetivo de auxiliar a equipe.

Em 2024, a Williams começou a temporada com um carro acima do peso de vários problemas frustrantes para desenvolver o FW46, mas eles estão esperançosos que o avanço de 2025 seja melhor.

A equipe está de fato focada em 2026, quando acontecerão as mudanças no regulamento. A Williams acredita que conseguirá fazer bons avanços e, inclusive, Alexander Albon defende que até poderiam alcançar vitória em um futuro próximo.

Ao ser questionado sobre pelo Motorsport Week, Vowles descartou que 2026 será o ponto de virada completo, mas está otimista para 2028.

"Acho que se você me pedisse para me comprometer com uma data, eu diria mais para 2028, mas acho que a questão é que devemos estar no caminho certo para chegar lá também".

Foto de: Jonathan Noble

"Há um bocado de investimento, alta gerência e outros elementos, que estão entrando em ação para 2026 e 2027. Leva tempo na F1".

"Podemos encurtar algumas partes e tenho certeza de que podemos ter um desempenho mais rápido [chegando] à mesa, mas não teremos as bases no lugar e tudo entrará em colapso em algum momento".

Vowles defende que a equipe precisa passar por todos os processos e não pode 'cortar caminho' com estratégias pensando no curto-prazo. Para o chefe da Williams, a contratação de Sainz já foi um passo importante para um desenvolvimento melhor.

"Quando foi assinado, fiquei nas nuvens, e ele [Sainz] sabe que fiquei nas nuvens".

"Momentos como esse não acontecem muitas vezes na sua carreira, quando você toma uma decisão crucial que mudará completamente a direção e o curso de uma organização".

"Foi dentro do nosso comitê de gestão que eles perguntaram: 'Certo, o que estamos fazendo para comemorar?', e eu disse: 'Não estamos comemorando'. Este é apenas um passo dos cerca de mil que precisamos alcançar ao longo da nossa jornada para ter sucesso".

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!