Sir Jim Ratcliffe recebeu muitas críticas por sua gestão do Manchester United, mas é improvável que isso tenha um impacto em seu outro grande investimento no esporte, incluindo sua copropriedade da equipe Mercedes de Fórmula 1.

O envolvimento de Ratcliffe com a Mercedes começou no início de 2020, quando sua empresa, a Ineos, assinou um contrato de patrocínio com a equipe. Isso evoluiu rapidamente para que a companhia adquirisse um terço das ações da equipe de F1 da empresa-mãe da Mercedes, a Daimler, no final de 2020.

Isso significa que a equipe pertence igualmente à Daimler, que reduziu sua participação de 60% para 33,3%, à Ineos, com 33,3%, e ao diretor da equipe, Toto Wolff, cuja participação foi aumentada para 33,3%.

O fato de ele, ou mesmo sua empresa Ineos, ser proprietário de três partes da equipe de F1 significa que a situação é diferente da estrutura do Manchester United, onde, apesar de ser um acionista minoritário, ele é apenas uma das duas entidades que detêm mais de 10% dos direitos de voto - a outra parte é a família Glazer.

Embora Ratcliffe, cujo valor estimado pela Forbes é de cerca de 15,8 bilhões de dólares, tenha uma função prática no Manchester United, sua posição na Mercedes é muito mais distante das decisões cotidianas.

Embora seja presidente da Ineos, ele não tem lugar no conselho da equipe da Mercedes, com Andy Currie e Jonny Ginns, da Ineos, ocupando cargos não executivos, juntamente com Markus Schafer e Michael Schiebe, da Mercedes, enquanto Wolff e seu parceiro de negócios de longa data, Rene Berger, também completam o conselho.

A estrutura da Mercedes permite que a equipe de gestão tome as decisões comerciais do dia a dia, o que significa que Ratcliffe não está diretamente envolvido na gestão da equipe.

A presença de Ratcliffe nas corridas de F1 tem sido mínima desde que ele concluiu sua compra, principalmente porque ele está de mãos atadas em Manchester.

Apesar de ser proprietário de duas das maiores equipes esportivas do mundo, parece improvável que sua atual situação no futebol tenha qualquer importância para a operação de F1 da Mercedes, que se prepara para uma nova temporada em uma tentativa de lutar pelos dois títulos.

Ratcliffe enfrentou críticas por sua administração do Manchester United. Ele revoltou os torcedores ao aumentar os preços dos ingressos para os sócios para 66 libras e remover as concessões para crianças e aposentados.

Isso ocorre depois que ele comprou uma participação de 27,7% no clube da Premier League por 1,3 bilhões de libras em dezembro de 2023, antes de receber um adicional de 1,24% em dezembro.

Desde então, ele suspendeu um fundo para ex-jogadores, demitiu 250 funcionários, retirou o papel de embaixador do ex-gerente Sir Alex Ferguson e supervisionou o fracasso do mandato do ex-chefe Erik Ten Hag.

Atualmente, o clube está em 13º lugar na tabela da Premier League em um estádio com vazamento no teto e infestado de ratos.

Ratcliffe se viu em uma posição desconfortável, mas que também coloca o foco em seus outros investimentos esportivos feitos por meio de sua empresa.

A associação de Ratcliffe com o esporte tem sido bastante difundida. A Ineos adquiriu o time de futebol suíço Lausanne em 2017 e sofreu uma mistura de rebaixamentos e promoções. A empresa também ganhou uma participação no time francês Nice em 2019.

Na vela, Ratcliffe fez uma parceria com o atleta olímpico Sir Ben Ainslie e, embora até agora eles não tenham conseguido vencer a America's Cup, juntos eles foram os participantes britânicos mais bem-sucedidos na competição em 60 anos, em grande parte graças à ajuda da Mercedes com a contribuição técnica.

Ratcliffe também comprou a franquia de ciclismo Team Sky, extremamente bem-sucedida e dominante, em maio de 2019, mas nos últimos anos a equipe teve dificuldades contra seus rivais. Renomeada como Ineos Grenadiers, ela foi acusada de ter um desempenho abaixo do esperado, dado seu orçamento substancial, e também não conseguiu atrair os maiores talentos do ciclismo.

A Ineos está envolvida na equipe da união de rugby da Nova Zelândia e apoiou o maior maratonista de todos os tempos, Eliud Kipchoge, que se tornou a primeira pessoa a correr uma maratona em menos de duas horas em outubro de 2019.

Não há dúvidas sobre sua proeza como empresário, mas os investimentos esportivos de Ratcliffe estão atualmente sob o microscópio. O retorno da Mercedes à forma ajudaria a aliviar essa pressão.

