Desde que Lewis Hamilton foi anunciado na Ferrari no início de 2024, muito tem se questionando e especulado de como será a relação do heptacampeão com Charles Leclerc. A futura parceria na Fórmula 1 já foi alvo de diversas comparações, mas, dessa vez, foi um dos ex-engenheiros de Maranello, Rob Smedley, que ofereceu sua visão.

Smedley trabalhou na Ferrari entre 2004 e 2013 e foi engenheiro de corrida de Felipe Massa à mesma época que o brasileiro era companheiro de equipe de Michael Schumacher. Para o engenheiro, a situação deve ser muito parecida entre Leclerc e Hamilton.

"Isso [chegada de Hamilton e relação com Leclerc] me lembra a relação entre Felipe Massa e Michael Schumacher em 2006, embora a situação seja completamente diferente".

"Felipe era como um estudante naquela época. Ele aprendeu muito com Michael e, no final da temporada, conseguiu ultrapassá-lo na classificação e em algumas corridas".

Massa chegou à Ferrari em 2006, conquistando logo a sua primeira vitória no GP da Turquia, quando tinha apenas 25 anos, enquanto Schumacher já estava com 37.

De acordo com Smedley, a dupla Leclerc e Hamilton poderia dar à Ferrari vantagens significativas.

"Por um lado, você tem um sete vezes campeão mundial. Por outro lado, você tem um jovem talento que pode aprender muito com ele e, com o tempo, ganhar seu próprio campeonato".

"Charles enfrentará uma nova dinâmica em sua carreira. Será completamente diferente de sua experiência com Carlos Sainz, porque ele tinha a idade de Sainz e eles estavam em um ponto semelhante de suas carreiras".

"Mas há uma grande diferença de experiência entre ele e Hamilton. Esta é uma grande oportunidade para Leclerc melhorar".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, na garagem Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

