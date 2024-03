Jos Verstappen, pai do tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, deu sua opinião sobre o caso Christian Horner e alertou que a Red Bull corre o risco de ser "despedaçada" caso o chefe da equipe continue no cargo.

Quando um fim de semana de alta tensão para Horner chegou ao fim com uma dobradinha dominante para a Red Bull no GP do Bahrein, a situação em torno do seu futuro sofreu uma reviravolta dramática no fim da noite, quando o Verstappen pai pediu que o britânico fosse embora da equipe.

Horner foi alvo de uma investigação da empresa após alegações feitas contra ele por uma funcionária, alegando mal comportamento por parte do chefe da equipe na F1. A investigação de oito semanas sobre seu comportamento terminou na quarta-feira, com a Red Bull rejeitando as alegações e inocentando Horner de qualquer irregularidade.

No entanto, apenas 24 horas depois, em um movimento claramente destinado a tentar forçar a saída de Horner, e-mails anônimos foram enviados a funcionários seniores da F1, incluindo diretores de equipes e a mídia, revelando as supostas evidências do caso.

Horner se manteve firme e esteve no paddock neste sábado. Mas está claro que as tensões permanecem entre as pessoas próximas a ele e Jos agora aumentou a aposta e pediu a saída do chefão. Em entrevista ao tabloide britânico Daily Mail, Jos disse: "Há tensão aqui enquanto ele permanecer no cargo."

"A equipe corre o risco de ser despedaçada. Não pode continuar do jeito que está. Ela vai explodir. Ele está se fazendo de vítima, quando é ele quem está causando os problemas."

As palavras fortes de Verstappen são significativas devido à enorme influência que seu filho tem na equipe, já que ele se esforça para o que espera ser um ataque ao seu quarto título mundial. Max Verstappen foi questionado várias vezes durante o fim de semana no Bahrein sobre suas opiniões a respeito de Horner e, repetidamente, foi muito cuidadoso com o que disse.

Perguntado na sexta-feira à noite se tinha fé em Horner, o piloto holandês disse: "Ouça, quando vejo como Christian atua na equipe, ele tem sido um chefe de equipe incrível. Então, absolutamente, do ponto de vista do desempenho, você não pode nem questionar isso. É com isso que também estou lidando."

"Falo muito com Christian. E também, é claro, durante todo o fim de semana aqui, ele está totalmente comprometido com a equipe. Ele também está aqui para o desempenho, é claro. Provavelmente um pouco distraído. Mas, como eu disse antes, nós nos concentramos apenas no desempenho. E é assim que todos nós trabalhamos juntos."

Houve rumores de que Verstappen pai esteve envolvido no jogo de poder nos bastidores que está tentando tirar Horner de seu cargo na Red Bull. Mas isso é algo que ele negou. "Isso não faria sentido", disse ele. "Por que eu faria isso quando Max está se saindo tão bem aqui?".

