F1: Alpine nega que trocará Doohan por Colapinto em Ímola

O chefe da Alpine na Fórmula 1, Oliver Oakes, negou os rumores de que Franco Colapinto substituiria Jack Doohan como piloto titular a partir da próxima etapa em Ímola, afirmando que esta é a situação do momento no time de Enstone.

Colapinto assinou como piloto reserva da Alpine em janeiro deste ano, após seu período de nove GPs como titular da Williams em 2024, e, desde então, tem havido muita especulação sobre uma possível volta do argentino ao grid da categoria.

Doohan, estrante e novo companheiro de equipe de Pierre Gasly para a temporada 2025 na Alpine, não teve resultados iguais aos do francês até agora, o que só fez aumentar a especulação sobre sua permanência na equipe de Enstone.

Essa especulação foi alimentada ainda mais quando Horacio Marín, CEO da empresa estatal de petróleo argentina YPF, disse em uma entrevista no La Nación+ - quando ele achava que estava fora do ar - que Colapinto estrearia com sua nova equipe no GP da Emilia Romagna, que acontecerá em Ímola em duas semanas.

Posteriormente, ele esclareceu seu comentário, dizendo que o havia feito apenas como uma esperança pessoal: "O que estou dizendo é que espero que ele corra em Ímola. E se isso acontecer, ele vai me ligar. Como posso ter a informação se sou o presidente da YPF e não o empresário de Colapinto? Tenho um relacionamento extraordinário com ele, mas não conversamos o dia todo".

Franco Colapinto, piloto reserva da Alpine F1 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Durante a coletiva de imprensa dos chefes de equipe na sexta-feira, no GP de Miami, Oakes foi questionado sobre a situação - e, embora tenha sugerido que a especulação era natural, ele considerou os comentários de Marin com cautela. Quando questionado diretamente se poderia confirmar que Doohan pilotará para a Alpine em Ímola, Oakes indicou que "hoje, é o caso" de que o australiano permanecerá.

"Eu vi [a história] como todo mundo, acho que era um patrocinador da Argentina fora da câmera dando sua opinião sobre Franco e quando ele estará no carro. Tenho certeza de que há muitas pessoas na Argentina que gostariam de tê-lo no carro neste domingo", explicou.

"Acho que temos sido bastante abertos como equipe, e isso é apenas barulho lá fora. Jack precisa continuar fazendo um bom trabalho, mas acho que, obviamente, é natural que sempre haja essa especulação. Do jeito que está hoje, Jack é nosso piloto, junto com Pierre. Acho que fomos bem claros quanto a isso. Quero dizer, sempre avaliamos isso. Mas sim, hoje é esse o caso".

