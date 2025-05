A Red Bull iniciou seu esforço de atualização incremental do RB21 para tentar diminuir a diferença em relação aos carros da McLaren, começando com um projeto de assoalho revisado para o fim de semana do GP de Miami de Fórmula 1, uma novidade que apenas Max Verstappen terá em mãos na Flórida.

As equipes geralmente relutam em trazer mudanças substanciais no assoalho para um fim de semana de corrida sprint, com apenas uma sessão de treinos para calibrar as novas peças. Mas, de acordo com o engenheiro-chefe Paul Monaghan, o novo assoalho - que inclui cercas e bordas reprofiladas - mantém um perfil de equilíbrio semelhante, o que significa que é apenas uma questão de adicionar uma carga aerodinâmica extra ao carro sem correr o risco de prejudicar a estabilidade.

"Ele é razoavelmente estável. Podemos usá-lo com risco relativamente baixo em uma corrida de velocidade porque, em nossa opinião, a estabilidade do fluxo permanece inalterada", disse Monaghan antes do TL1, no qual Verstappen ficou em terceiro lugar. "Não estamos temendo que ele seja aerodinamicamente instável ou algo do gênero. Ele pode continuar e nos dará alguns quilos de carga [aerodinâmica], e vamos aproveitar os benefícios".

A equipe declarou em suas notas técnicas pré-evento que suas novas cercas do assoalho devem "extrair um pequeno aumento de carga para a mesma estabilidade de fluxo". A otimização adicional do assoalho se estendeu à sua asa de borda, que agora apresenta maior curvatura para extrair mais downforce.

O plano de atualização da Red Bull, que provavelmente também terá novas peças em Ímola e Barcelona no final deste mês, deve resolver parcialmente alguns dos problemas de equilíbrio que a deixam completamente à deriva em um circuito quente e abrasivo como o Bahrein, onde Verstappen, sexto colocado, perdeu mais de meio minuto para o vencedor da corrida, Oscar Piastri.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Conseguir um melhor equilíbrio nas curvas deve ajudar os pilotos a impedir que o RB21 deslize os pneus traseiros, o que provavelmente é a chave da McLaren para um melhor gerenciamento dos pneus.

"Se você deslizar, seus pneus traseiros provavelmente ficarão um pouco quentes demais. Mas, sim, demos alguns passos e continuaremos a dar passos", explicou Monaghan. "Todas as reclamações que tivemos no Bahrein foram resolvidas. Será que resolvemos tudo? Provavelmente não. Vamos continuar? Sim. Não será uma solução pronta para uso. Serão melhorias incrementais no carro. Entendemos o que aconteceu, mas realmente conseguir uma cura não é tão simples. Talvez nunca desapareça do carro".

Ele acrescentou: "Não é uma coisa de Harry Potter, um toque com a varinha mágica e, de repente, tudo estará resolvido. É uma engenharia diligente e minuciosa feita por pessoas inteligentes, e nós vamos nos esforçando. Não vi muita diferença em Jeddah, então talvez estejamos melhorando".

