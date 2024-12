O chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, ignorou as críticas do chefe da Mercedes, Toto Wolff, depois que os dois se manifestaram sobre a briga entre Max Verstappen e George Russell que começou no Catar, mas que ferveu no GP de Abu Dhabi da Fórmula 1.

Verstappen e Russell se desentenderam no GP do Catar, na semana passada, porque o tetracampeão sentiu que o piloto das 'flechas de prata' exagerou ao tentar aplicar-lhe uma penalidade por atrapalhar passagem na classificação.

Posteriormente, a briga foi para mídia quando os dois pilotos expuseram suas queixas na quinta-feira em Abu Dhabi, com Russell chamando Verstappen de valentão e Max chamando George de mentiroso e perdedor.

Wolff também se juntou à sessão de mídia de Russell para discordar de Horner, que tinha chamado o britânico de "histérico". Toto chamou Horner de "terrierzinho [ou pincher, em adaptação livre] tagarela" que estava fora de si ao comentar sobre o estado mental de seu piloto.

Quando perguntado sobre o assunto na sexta-feira, Horner ignorou os comentários de Wolff com o que parecia ser uma resposta bem ensaiada.

"Bem, veja bem, eu adoro terriers. Acho que eles são ótimos cães", sorriu Horner. "E já tive quatro deles. Tive um casal de Airedales, que é o rei dos terriers. Tive dois terriers de West Highland chamados Bernie e Flavio. E o bom de um terrier é que ele é tremendamente leal".

"Ser chamado de terrier. Isso é algo tão ruim assim? Eles não têm medo de enfrentar os cães maiores. Eu preferiria ser um terrier do que um lobo, talvez [trocadilho com o nome de Wolff e Wolf, que se traduz como Lobo]".

Horner descartou os rumores de quinta-feira como "tristeza de fim de ano", já que um paddock de F1 cansado se arrasta até a linha de chegada após uma temporada com o recorde de 24 corridas, encerrada com uma extenuante rodada tripla que começou há duas semanas em Las Vegas.

"Obviamente, muito se falou sobre o dia de ontem. É época de pantomima, estamos nos preparando para o Natal. Então, talvez haja um elemento de tristeza de fim de ano, mas não acho que isso terá qualquer efeito sobre o GP em si".

Quando lhe perguntaram se ele não estava sendo impróprio ao rotular Russell de "histérico", Horner disse que estava apenas se referindo à resposta carregada de palavrões de Russell durante a corrida do Catar ao ser colocado em pneus duros velhos em vez dos médios.

Após sua parada nos boxes sob o safety car, Russell expressou seu descontentamento no rádio da equipe, perguntando: "Por que colocamos os malditos duros de volta? Eles são uma merda!" A explicação de seu engenheiro de corrida, Marcus Dudley, ficou sem resposta para o britânico.

Em retrospectiva, a Mercedes admitiu que a melhor opção teria sido colocar o conjunto de pneus médios usados que Russell tinha à disposição.

Horner disse: "Eu não estava falando sobre a psicologia do piloto dele [Wolff] e, quando me referi à histeria, estava me referindo mais à bronca que ele deu na equipe quando colocaram um conjunto de pneus duros no carro, quando ele havia pedido um conjunto de pneus médios e expressado seu descontentamento".

"Eu seria multado se repetisse a linguagem que foi usada nessa coletiva de imprensa. Obviamente, muita coisa foi dita. Sabemos que Toto gosta de falar muito, mas é assim que as coisas são".

"Só queremos terminar a temporada em alta, fazer uma ótima corrida, ver[McLaren e Ferrari] lutando e, com sorte, todos poderão ter uma pausa bem merecida depois dessa corrida", conclui.

