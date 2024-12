O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, admitiu que dar a Sergio Perez uma extensão de contrato da Fórmula 1 antecipada este ano para tentar limpar a mente do mexicano de preocupações "não funcionou".

A equipe sediada em Milton Keynes deve tomar uma decisão sobre sua formação de pilotos para 2025 na próxima semana após a corrida em Abu Dhabi, com especulações crescentes de que poderia optar por substituir Pérez em favor de um dos pilotos da RB, Liam Lawson ou Yuki Tsunoda.

Tal movimentação acontece apesar da Red Bull ter, em junho, estendido o contrato de Pérez até o final de 2026, com base em seu forte início de temporada e porque a equipe não queria que ele se preocupasse com seu lugar na equipe.

Porém, com a queda de rendimento de Pérez desde que ele assinou o contrato, Horner não se esquivou de admitir que as coisas não saíram como a equipe queria.

"Obviamente, na época, Sergio estava tendo um desempenho extremamente bom", disse Horner sobre a ideia de fazer um acordo antecipado".

"Acho que ele teve quatro pódios nas primeiras cinco corridas e, para acalmar sua mente e estender essa fase de forma para o resto da temporada, decidimos ir [para extensão de contrato] mais cedo - o que obviamente não funcionou. Às vezes, a vida é assim mesmo".

"Mas acho que, no caso do Checo, é preciso olhar para além deste ano e ver a contribuição que ele deu à nossa equipe. Ele tem sido um ótimo membro de equipe. Ele é uma ótima pessoa. Ele é extremamente popular na equipe".

"Trabalhou arduamente nos quatro anos em que esteve conosco e desempenhou um papel vital nos campeonatos de construtores que conquistamos, nas cinco vitórias em GPs que teve em nosso carro".

"Foi a dupla mais bem-sucedida que já tivemos, terminando em primeiro e segundo lugar no campeonato de pilotos no ano passado".

Horner disse que ninguém estava feliz com o fato de as coisas não terem saído como esperado com Pérez, com a reunião de acionistas para discutir o futuro do mexicano na equipe marcada para segunda-feira (9).

Mas, repetindo os comentários recentes sobre a sugestão de que a bola estava no campo de Pérez com relação ao seu futuro, parece claro que algum acordo contratual precisará ser feito para uma mudança na equipe.

Perguntado se a Red Bull já havia se decidido sobre qual piloto queria ao lado de Max Verstappen em 2025, Horner disse: "Temos a sorte de contar com um tremendo banco de talentos".

"Foi bom ver Isack Hadjar correndo também nos treinos livres. Temos dois pilotos talentosos na RB, portanto, até que a situação esteja clara com Sergio e o que ele quer fazer, todo o resto é pura especulação".

