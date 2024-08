A Sauber, chamada oficialmente nas temporadas 2024 e 2025 da Fórmula 1 de Stake F1 Team Kick Sauber, terá uma certa dor de cabeça no GP da Holanda deste fim de semana, com seu nome criando problemas com as autoridades legais do país europeu.

A Autoridade de Jogos da Holanda tem um problema com a primeira palavra do nome. A Stake é uma empresa do setor de jogos de azar e apostas esportivas e, na Holanda, é preciso ter uma licença de operação no país para poder divulgar sua marca.

Como a Stake não possui essa licença obrigatória, ela não pode nem operar nem fazer propaganda legal na Holanda. Por isso, a agência pediu à Sauber e aos organizadores do GP para que a Stake não seja usada como patrocinadora principal ao longo do fim de semana.

A Autoridade de Jogos considera importante para a Sauber omitir o patrocinador do título por causa do grupo-alvo jovem que o GP atende. O órgão fala de um "grupo-alvo vulnerável" e considera indesejável que sites de apostas ilegais façam propaganda durante um evento com o alcance e o tamanho do GP da Holanda.

No entanto, impor uma proibição não é uma opção. Mas a autoridade diz em uma declaração em seu site que eles foram intimados a não usar o nome "Stake" no próximo fim de semana.

Como já foi dito, a Stake não tem licença para divulgar jogos de azar na Holanda e precisa manter os consumidores holandeses fora de sua própria plataforma o máximo possível. Por exemplo, foram criados geoblockers para que não seja possível acessar o site a partir de um endereço IP holandês. No entanto, a autoridade descobriu que vários jogadores holandeses estão ativos na plataforma.

Batalha no ano passado pelo patrocinador McLaren

Essa não é a primeira vez que há uma disputa por um patrocinador da F1 em Zandvoort. Na última temporada, a McLaren foi patrocinada por uma empresa de snus, um tipo de tabaco em pó com nicotina.

Mesmo assim, o governo não pôde impor uma proibição, pois esta não se enquadrava na Lei do Tabaco, mas na Lei de Mercadorias. A McLaren deu uma certa atenção e colocou apenas um anagrama do patrocinador nos sidepods.

