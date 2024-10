F1: Lawson revela ameaça de Alonso após sprint nos Estados Unidos

Liam Lawson afirmou que Fernando Alonso o 'ameaçou' dizendo que ele iria "se ferrar" depois do espanhol acusar o neozelandês de quase ter causado um acidente entre os dois durante a sprint do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 no Circuito das Américas.

Com Lawson fazendo sua primeira corrida pela RB como substituto oficial de Daniel Ricciardo - que deixou a equipe em Singapura, o neozelandês acabou irritando o experiente Alonso enquanto tentava ultrapassar a Aston Martin #14 durante a volta 19 da prova curta realizada neste sábado.

Liam revelou que o Fernando ficou ofendido com seus esforços na pista, mas não entendeu o motivo do bicampeão mundial tê-lo chamado para conversar depois da corrida: "Eu não sei, ele disse que iria me ferrar e acredito que ele manteve sua palavra", disse Lawson.

"Ele estava realmente chateado, mas não tenho certeza do motivo, nós estávamos correndo pelo 16º lugar... Não sei porque ele estava tão bravo. Espero que ele consiga superar isso e que possamos segir em frente. Sei que ele fez uma corrida horrível, mas não consigo entender a chateação. Mas, se eu tivesse feito algo errado teria sido penalizado, então..."

Questionado se ele esperava encontrar no bicampeão mundial um rival logo na sua primeira corrida na F1, Lawson acrescentou: "Não acho que temos uma rivalidade! Acredito que tivemos um incidente na corrida e que podemos passar por isso e seguir em frente."

Fernando Alonso não quis falar sobre o que ele e Liam Lawson conversaram após a corrida, mas o espanhol sentiu que a batalha entre eles foi "desnecessária": "Isso é entre nós", desconversou o piloto da Aston Martin.

