Lewis Hamilton se colocou à disposição para sacrificar as atualizações do seu carro para ajudar seu companheiro de equipe, George Russell, durante o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

Russell sofreu um forte acidente na curva 19 do Circuito das Américas nos segundos finais do Q3. Ele passou a brita falsa e acertou a barreira de pneus, causando uma bandeira amarela e, consequentemente, o fim da sessão.

O impacto estragou o carro do britânico, que estava com o mais recente pacote de atualizações que a equipe havia trazido para o fim de semana em Austin. Com o esquadrão tendo apenas dois sets de atualizações, um por carro, isso significa que não há peças reservas. Isso significa que George terá que usar as configurações antigas no carro para o GP.

Uma alteração como essa no âmbito de parque fechado significa uma punição em que o piloto larga do pitlane. Mas, por ser um fim de semana de sprint race, as regras são um pouco diferentes e mudanças como essas são permitidas sem penalizações.

O artigo 40.4 do regulamento esportivo da F1 declara que isso pode acontecer desde que: "O competidor possa demonstrar que há falta de peças e desde que a peça de substituição seja de uma especificação que tenha sido usada anteriormente numa sessão de classificação ou corrida."

No entanto, um downgrade nas peças terá implicações na performance de Russell e o limitará as chances de George ir mais à frente do que o sexto lugar conquistado no quali deste sábado.

Falando depois da sessão, Russell revelou que Hamilton - eliminado no Q1 - tinha oferecido suas peças atualizadas para ajudá-lo, mas o #63 disse que isso seria improvável.

"Teremos que reverter as atualizações. Lewis, gentilmente, ofereceu [as peças atualizadas] dele, mas nós não vamos trocar. Não sei o que vai acontecer agora, mas é a nossa maior preocupação."

A Mercedes irá avaliar qual será o melhor plano para a corrida, mas é improvável que eles aceitem a oferta de Hamilton, uma vez que isso exigiria um grande trabalho a ser feito nos dois carros.

