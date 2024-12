F1: Lawson será novo companheiro de Verstappen a partir de 2025

Depois da demissão de Sergio Pérez, a Red Bull confirmou Liam Lawson como novo companheiro de Max Verstappen a partir de 2025. O neozelandês 'passou' na frente de Yuki Tsunoda, que foi seu companheiro na RB durante as últimas seis corridas do calendário da Fórmula 1 em 2024.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (19), confirmando os rumores que rondavam o paddock há algumas corridas.

Lawson declarou que está "ansioso" para começar a trabalhar ao lado de Verstappen e testar seus limites.

Nascido no dia 11 de fevereiro de 2002, o piloto começou a carreira no kart aos sete anos, competindo diversos campeonatos na Nova Zelândia, incluindo dois títulos conquistados em 2014.

Em 2019, Lawson foi contratado pela MP Motorsport para disputar a Fórmula 3, mas conquistou apenas dois pódios pela equipe naquela temporada, conquistando 41 pontos no total. Naquele mesmo ano, neozelandês foi contratado para a academia da Red Bull.

No ano seguinte, ele disputou a categoria pela Hitech, conquistando três vitórias e seis pódios, finalizando a temporada em quinto lugar.

Lawson foi promovido para a Fórmula 2 pela mesma equipe e a primeira corrida lhe garantiu uma vitória, mas esse foi o único triunfo do neozelandês naquele ano. O piloto conciliou as corridas com etapas da DTM, pilotando pela Red Bull AF Cors, onde se consagrou vice-campeão.

Em 2022, o piloto se transferiu para a Carlin e terminou em terceiro lugar, vencendo quatro corridas naquele ano. No ano seguinte, ele competiu a Super Fórmula Japonesa pela equipe Mugen e conquistou o vice-campeonato, oito pontos atrás de Ritomo Miyata.

Lawson passou a ser piloto reserva da AlphaTauri em 2023 e, inclusive, substituiu Daniel Ricciardo por cinco corridas após o acidente do australiano no GP de Zandvoort.

O neozelandês foi promovido oficialmente ao lado de Tsunoda na RB em 2024, após o GP de Singapura, fazendo as últimas etapas da atual temporada com o japonês.

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!