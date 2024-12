A Williams está em uma 'missão' para retornar ao topo da Fórmula 1 - e no centro dessa missão estão os programas de início de carreira da equipe.

Seja um programa de pós-graduação, uma colocação industrial, estágios ou experiência de trabalho, a plataforma para iniciar uma carreira na F1 com a equipe sediada em Grove nunca foi tão acessível.

Acrescente a isso um programa como o Komatsu-Williams Engineering Academy e as oportunidades continuarão a crescer. A Williams pode se orgulhar de nove títulos de construtores e sete campeonatos de pilotos em sua história, mas nos últimos anos houve uma queda nos resultados e no desempenho.

Agora, a equipe está se preparando para mudar sua sorte e garantir que possa capturar alguns dos talentos mais precoces disponíveis é um elemento-chave do plano de longo prazo.

"Estamos em uma missão para voltar a ganhar campeonatos", diz Ann Perrins, diretora de RH da Williams.

"A equipe está crescendo em geral, e o talento é importante em todos os lugares. Quando entrei, em junho do ano passado, éramos cerca de 750 pessoas na equipe. Agora são mais de mil".

"A Williams sempre investiu em carreiras iniciais, e acho que uma das maneiras mais importantes de reconhecer isso é que, na verdade, em todos os nossos programas de carreiras iniciais, isso representa mais de 10% do nosso quadro de funcionários".

A Williams se expandiu nos últimos anos ao tentar redescobrir seus anos de glória Foto de: Williams

"Portanto, é bastante significativo, e continuamos a investir cada vez mais, de modo que abrange muitos tipos diferentes de funções, sejam elas colocações industriais por um ano, programas de pós-graduação, estágios, aprendizes".

"Há diferentes maneiras de entrar na organização a partir de uma perspectiva de início de carreira, e levamos muito a sério a forma como isso fará crescer nosso talento para o futuro".

"É extremamente autêntica essa crença em futuros talentos, e realmente queremos que essas pessoas permaneçam conosco na jornada. É um investimento genuíno, mesmo desde a idade escolar, e não queremos perdê-los para outras equipes".

Recentemente, a equipe recebeu mais de 20 mil inscrições para apenas 80 cargos, prova de como os empregos no setor de automobilismo se tornaram desejáveis.

Esse número, no entanto, não deve ser desanimador para quem se sente tentado a se candidatar, explica Sasha Prince, Head of Talent & Leadership da Williams.

"Em primeiro lugar, sim, é competitivo, você precisa de um certo grau, especialmente para certos campos da Fórmula 1, se você estiver indo para a engenharia - isso é inevitável", diz ela.

"Mas, na verdade, nem todas as 20 mil inscrições são iguais e, tendo feito isso por muito tempo, você pode ver rapidamente os candidatos que se esforçaram".

"Peça a alguém para revisar a candidatura, porque quando você tem 20mil candidaturas, essa é uma maneira muito fácil de começar, certo?"

"Em primeiro lugar, faça as coisas simples que parecem óbvias; tome cuidado com sua candidatura. Trabalhamos em um setor em que você tem muitas informações na ponta dos dedos para usar, portanto, faça essa pesquisa".

Prince diz que os candidatos que se esforçam mais se destacam da multidão Foto de: Williams

Outro aspecto importante dos programas é o fato de os ex-alunos bem-sucedidos estarem agora visivelmente prosperando em cargos na Williams. Tanto Prince quanto Perrins têm exemplos que vêm à mente.

"Penso em alguém como Scott Williams, que é nosso diretor de operações", relata Perrins.

"Ele está na Williams há pouco mais de 20 anos. Ele entrou no programa de pós-graduação há algum tempo, mas teve uma carreira incrível e agora está em um cargo realmente sênior".

"Por ter crescido na Williams, ele é extremamente respeitado e, obviamente, conhece muito bem a organização. Essa é uma de nossas histórias de sucesso visíveis. Há muitas pessoas como ele, mas também há pessoas que entraram mais recentemente".

Prince aponta um candidato mais jovem que prova que o caminho para o programa de início de carreira pode começar em lugares improváveis.

"Temos Christina Sullivan, que é engenheira de túnel de vento", explica.

"Na verdade, ela se candidatou a nós por ter assistido à Netflix [a série documental Drive to Survive] e fez um estágio industrial porque pensou: 'esse parece ser um setor legal para se entrar' e agora ela é uma graduada que está se saindo excepcionalmente bem".

A estrutura para trazer tantos jovens talentos vem do alto escalão da Williams, com o diretor da equipe James Vowles conduzindo a ideia.

"Vamos voltar aos fundamentos absolutos e nos certificar de que as pessoas sejam absolutamente corretas", disse ele. "Isso significa contratar os melhores e mais brilhantes e treinar os melhores e mais brilhantes".

Vowles colocou em prática sua filosofia de garantir os melhores talentos na Williams Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Para que você tenha uma ideia, recebemos 110 pessoas em início de carreira na organização, e a organização tem mil pessoas - portanto, 11% ou mais, nessa circunstância, são todos em início de carreira".

"Se isso não lhe diz o que estamos fazendo para o futuro... Quero dizer, esse é um programa de 5 a 10 anos antes de realmente se fortalecer, mas é nele que estamos investindo".

Esse desejo demonstrado por Vowles se espalhou por toda a Williams desde que ele assumiu o cargo em 2023.

"O que realmente me impressionou desde a primeira conversa foi o fato de James entender fundamentalmente que as pessoas e a cultura impulsionam o desempenho", diz Perrins.

"É claro que a tecnologia é importante e você precisa ter o investimento, isso não é preciso dizer. Mas ele realmente entende, então nunca foi uma batalha para ter um lugar na mesa e [ter que] lutar por carreiras iniciais, gerenciamento de desempenho ou desenvolvimento".

Tem sido mais sobre "o quanto você pode fazer o mais rápido possível para realmente melhorar nosso desempenho?". Portanto, tem sido muito desafiador, porque há muita expectativa. Mas, ao mesmo tempo, conseguimos progredir muito rapidamente".

Para Prince, a ideia de formar uma equipe composta por talentos locais atraídos de todo o mundo é algo que ela acredita que só poderá ajudar no futuro.

"Talvez o que tenha mudado no último ano, do meu ponto de vista, é que agora somos melhores em dizer: 'Ok, a próxima corrida é realmente importante, mas não vamos sacrificar 2027 ou 2026' e, na verdade, isso está relacionado a todas as nossas estratégias, tudo o que fazemos", acrescentou.

Perrins diz que a Williams leva a sério o fato de manter o talento que desenvolve Foto de: Autosport

"Definitivamente, há vitórias rápidas e soluções imediatas, mas, na verdade, não deixe que isso comprometa o que estamos aqui para alcançar, que é vencer campeonatos' e isso se aplica ao programa de início de carreira".

"Fizemos muitas atualizações nos programas iniciais e na forma como nos envolvemos com os alunos. Mas temos uma estratégia além disso, que diz como queremos expandir e desenvolver o programa nos próximos dois ou três anos".

À medida que os desenvolvimentos nos programas de aprendizado inicial progridem, a Williams espera e tem a visão de que suas possibilidades de ganhar campeonatos também o façam.

A Williams espera que seus esforços no recrutamento ajudem a colher frutos na pista Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

