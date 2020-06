Já imaginou ser acordado com o barulho de um carro de Fórmula 1 bem na janela de seu quarto? Foi isso que a população de Maranello passou nesta quinta. Depois da Racing Point ir à pista em Silverstone essa semana com o carro de 2020, a Ferrari foi "à pista" com o SF1000 nesta quinta, mas nas ruas de sua sede.

A equipe italiana já havia utilizado suas duas possibilidades de correr com o carro de 2020 na pista, com os chamados dias promocionais e de filmagem, então deu a Charles Leclerc uma oportunidade pouco comum de adquirir uma curta quilometragem, mas com baixa velocidade, antes da viagem à Áustria.

Foi a primeira vez na era moderna que uma versão atual dos carros da F1 foram conduzidos pelas ruas da cidade da Ferrari, e a equipe disse que foi um modo de abordar o início da temporada após o fim da crise da Covid-19.

A rota começou na Officina Classiche, e Leclerc surgiu pelo histórico portão da frente da fábrica original, onde a equipe ficava. Em seguida ele passou pela fábrica atual e o museu, antes de retornar para a pista de testes em Fiorano. Mas ele não completou voltas na pista.

Foi a primeira vez que o carro andou em mais de cem dias, desde o fim dos testes de pré-temporada em Barcelona.

"Normalmente eu não gosto de acordar cedo, mas essa manhã eu tinha uma razão ótima para fazer isso", disse Leclerc. "Talvez eu tenha acordado algumas pessoas, mas foi ótimo andar pelas ruas de Maranello com o SF1000".

"Foi animador voltar ao carro hoje, principalmente por ser uma rota tão especial. Estar de volta ao cockpit pareceu voltar para casa de novo".

"Foi uma maneira divertida de dizer que estamos prontos para voltar à pista. Agora, eu mal posso esperar para andar com o SF1000 na Áustria", finalizou.

Veja abaixo imagens do passeio de Leclerc por Maranello publicadas no YouTube:

