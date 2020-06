F1: Sainz e Norris fazem teste com carro de F3 em Silverstone

Sem poder correr seus carros da Fórmula 1, a McLaren precisou arrumar uma saída diferente para que seus pilotos, Carlos Sainz e Lando Norris, pudessem guiar um pouco com um carro de fórmula antes da viagem à Áustria. A dupla andou com um carro de F3 na pista de Silverstone.

Com apenas duas semanas para o GP da Áustria, que abre a temporada 2020 da F1, as equipes estão buscando modos para fazer seus pilotos ganharem ritmo novamente, após os mais de três meses parados devido à pandemia.

O relaxamento das medidas de quarentena pela Europa permitiu que muitas pudessem fazer pelo menos um teste antes das atividades no Red Bull Ring, seja com carros de 2018, para ter quilometragem ilimitada, ou com os modelos de 2020, mas limitados pelo regulamento esportivo.

Mas a situação da McLaren era mais complicada. A equipe britânica não conseguiu usar nenhum dos dois carros. Não teria como usar o modelo atual porque a Renault não teria como enviar os motores para o Reino Unido, e o de 2018 foi impossibilitado porque, na época, a equipe usava motores da Honda.

Por isso, a McLaren precisou ser criativa, e montou uma sessão de testes em Silverstone onde seus pilotos guiaram com carros de F3, da equipe Carlin. Os dois foram recebidos com muita chuva, como mostra o vídeo postado pela equipe. Essa é a segunda vez que Norris andou com um F3 nesse mês, após correr na pista de Northamptonshire.

Em suas redes sociais, Lando Norris disse que está muito feliz por "voltar a fazer a coisa que faço", enquanto a McLaren publicou uma foto com os pilotos de máscara, falando sobre "o novo normal".

