ANÁLISE F1: Como a Mercedes domou seu problemático W15 em 2024

A Mercedes começou a temporada de 2024 da Fórmula 1 com um W15 que se mostrou uma "fera problemática" para Lewis Hamilton e George Russell.

Como a equipe não tinha uma resposta imediata sobre a melhor forma de fazer com que o carro tivesse um bom desempenho em curvas de alta e baixa velocidade, grande parte do esforço no início da temporada foi para chegar ao fundo dos problemas em questão.

Mas, quando a equipe finalmente descobriu o que precisava fazer, sua fábrica foi colocada em estado de guerra para fornecer pacotes de atualização que ajudaram a transformar seu desempenho, resultando em seu primeiro pódio da temporada, sem ser em pista, no Canadá.

E, embora tenha havido muito foco na nova asa dianteira que apareceu pela primeira vez em Mônaco, o início de como a Mercedes deu a volta por cima na verdade remonta a algumas corridas anteriores.

Na verdade, além de uma pequena alteração na carenagem do halo e na aparelhagem aerodinâmica que chegou na China, o primeiro grande lote de peças novas chegou no GP de Miami.

As atualizações de Miami

Esse pacote de atualização incluiu algumas modificações específicas para a pista, visando ajudar os pilotos e engenheiros a encontrarem uma configuração mais adequada para os desafios apresentados.

Havia também uma asa dianteira recortada, uma modificação no ângulo da haste dianteira e um painel maior com persianas para resfriamento na lateral da cobertura do motor.

Comparação dos assoalhos do W15 Foto de: Giorgio Piola

Porém, o mais importante é que o assoalho e a asa de borda foram ajustados como parte de um plano de longo prazo para melhorar o desempenho do W15 e sua capacidade de lidar com as flutuações na altura do carro.

Nesse estágio, não foi possível avaliar o escopo das alterações feitas no assoalho, pois ele estava escondido, fora de vista. No entanto, como havia mudanças visíveis nas superfícies superiores, sem dúvida houve uma quantidade considerável de trabalho para melhorar as geometrias da parte inferior.

Aliado a isso estavam as mudanças asa de borda, que viram o número de hastes alojadas na seção virada para cima na dianteira do conjunto aumentar de dois para cinco, enquanto seu tamanho e geometrias também foram alterados para corresponder ao aumento da curvatura que o elemento havia recebido.

Essas alterações dimensionais também resultaram em mudanças na posição, no tamanho e no formato do suporte que prende a asa de borda ao assoalho, para levar em conta a mudança nas cargas, enquanto a seção traseira da superfície também foi minimamente ajustada.

As novas peças de Ímola exploraram uma ideia antiga

Comparação da asa traseira do Mercedes W15 em Imola Foto de: Giorgio Piola

A segunda etapa de atualizações ocorreu já na corrida seguinte, em Ímola, com a equipe mais uma vez cumprindo questões inerentes às características do circuito dentro de seu programa de atualização, além de entregar outro conjunto de novas peças para o assoalho.

É interessante notar que a Mercedes introduziu uma nova asa traseira em Ímola, o que fez com que a equipe completasse o ciclo em termos de desenvolvimento.

Afinal, a Mercedes havia inicialmente seguido um ramo de desenvolvimento visto na Aston Martin em Mônaco, na última temporada, com seu W14 2023 ostentando um layout semelhante de seção de ponta semi-destacada no lado externo.

No entanto, o W15 apareceu pela primeira vez com uma solução que se formou no outro lado, com a Alpine exibindo primeiro a variante semi-destacada mais conhecida, em que a parte inferior da superfície deixava a ponta exposta.

No entanto, a versão da Mercedes em Ímola pode ser considerada uma nova ideia por si só, já que ela realmente se inspira no desenvolvimento que vimos de ambas as soluções até agora.

A maioria das equipes que seguiram o exemplo da Alpine começou a esticar a seção da ponteira para baixo sobre o plano principal, invocando um nível diferente de desempenho a partir da interação das superfícies ao seu redor, como o plano principal, o corte da placa final traseira e a própria seção da ponta, que também foram otimizados para se adequarem.

A combinação disso com a posição de montagem externa vista em carros como a Aston Martin, da qual a Mercedes também fazia parte, talvez tenha dado à equipe mais desejo para impulsionar as geometrias das superfícies mencionadas acima, levando a um aumento no desempenho geral.

Está claro que essa geração de asa também faz parte do DNA de design da equipe daqui para frente, já que a Mercedes seguiu à sua chegada em Ímola com uma variante de maior downforce em Mônaco, uma semana depois.

Detalhe da traseira do Mercedes F1 W15 Foto de: Giorgio Piola

A Mercedes também introduziu um novo arranjo de asa beam de plano duplo em Ímola, para que pudesse encontrar o equilíbrio certo de eficiência entre downforce e arrasto.

A segunda parte da atualização do assoalho em três frentes, introduzida em Ímola, concentrou-se nas cercas do assoalho, com seu alinhamento e formato ligeiramente alterados para aproveitar as alterações no volume do assoalho feitas na etapa anterior.

A maioria das alterações foi feita na cerca acima da cerca (seta azul, abaixo), embora a seção que foi costurada na área pré-existente esteja fora de foco.

A nova asa dianteira e o assoalho para Mônaco

Assoalho do Mercedes W15 Foto de: Não creditado

A atualização introduzida em Mônaco foi mais focada na borda dianteira do assoalho, já que a equipe seguiu um desenvolvimento que vimos no passado na Red Bull, em que ela usa uma bolha na lateral do chassi para compactar a região e alterar a posição lateral de onde o assoalho começa.

Obviamente, isso tem um impacto acima da linha do assoalho e abaixo, com a passagem do fluxo de ar para a região do abaixo do sidepod e a interface do túnel abaixo, ambas afetadas.

Essas alterações não só se alinharam com as modificações feitas no assoalho nas duas etapas anteriores, mas também foram ampliadas pela introdução de um layout de asa dianteira totalmente novo que também chegou a Mônaco.

A equipe tinha apenas uma asa pronta para Mônaco, com George Russell tendo acesso a ela para a etapa, enquanto os dois pilotos a tinham à disposição no Canadá.

Comparação da asa dianteira do Mercedes W15 no GP de Mônaco 059-24-MERCEDES-FRONT-WING-MONACO-COMPARISON Foto de: Giorgio Piola

A nova asa dianteira tem um layout completamente diferente em comparação com o design anterior, sendo que a diferença mais notável é o abandono da aba superior muito fina na extremidade interna da asa.

Essa decisão é ainda mais cristalizada por uma mudança para uma seção interna mais estreita, enquanto a seção móvel das duas abas superiores foi aumentada em largura.

Obviamente, isso altera o envelopamento de desempenho da asa em um determinado ângulo da aleta flap, ao mesmo tempo em que faz com que as flaps sejam redesenhadas como consequência.

Além disso, a mudança na distribuição da amplitude das flaps levou a alterações no formato do bico e na parte central curva da asa (linha vermelha), o que também exige que a seção externa da asa seja reequilibrada.

A borda principal do plano principal, curvada para cima e em forma de arco (destaque em amarelo), também foi rescindida, já que a placa final e a junção da flap também foram reimaginadas.

Comparação da junção da placa final da asa dianteira do Mercedes W15 Foto de: Giorgio Piola

A equipe agora tem três dos quatro elementos com um layout semi-destacado na junção, já que o plano principal é muito mais raso do que antes. Isso dá mais prioridade ao segundo elemento, enquanto os dois elementos traseiros foram ajustados para trabalhar em conjunto com ele para ajudar a gerar o efeito de outwash desejado.

As pontas e a junção dos flaps são ainda mais auxiliadas nesse esforço pela asa em gancho montada na parte interna (seta vermelha), cuja abordagem é semelhante à usada pela Haas nesta temporada.

Embora não tenha havido nenhuma outra atualização na asa dianteira ou no assoalho no Canadá, a equipe ainda procurou obter melhorias aerodinâmicas, com alterações feitas nas carenagens da suspensão dianteira que atuam como um dos intermediários entre essas duas regiões.

Isso está longe de ser o fim do caminho para a Mercedes, que está otimista quanto ao seu eventual retorno à frente do pelotão, com o diretor técnico James Allison sugerindo que a equipe continuará a fornecer atualizações para o W15 nas próximas corridas: "Nosso desafio é apenas manter essas atualizações em um ritmo que os outros não consigam acompanhar", disse ele.

"E, ao fazer isso, simplesmente levar nosso carro para a frente em virtude do esforço feito por todos aqui nas próximas semanas e meses para deixar o carro de forma que ele possa ter seu fim de semana em Montreal ou melhor em qualquer pista que enfrentarmos no futuro."

