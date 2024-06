A dança dos assentos da Fórmula 1 ainda está longe de acabar, quando se trata da temporada de 2025. Tudo se iniciou com o anúncio de Lewis Hamilton na Ferrari há poucos meses e o efeito dominó de sua mudança vem movimentando o mercado.

A Sauber/Audi já garantiu os serviços de Nico Hulkenberg a partir de 2025, com o alemão comprometido em um acordo plurianual, o que significa que ele ajudará a desenvolver o novo carro da categoria.

A outra vaga ainda está indefinida, segundo as especulações. Neste caso, quem também sobra é Zhou Guanyu. Segundo a Auto Motor und Sport, os patrocinadores do chinês estão batendo a porta na Haas com uma quantia exorbitante, entre 30 e 35 milhões de dólares por ano, cerca de R$ 160 a 188 milhões de reais.

Mesmo assim, segundo a reportagem, a equipe norte-americana está pendendo a fechar com Esteban Ocon, o que faria a luta do staff do chinês em vão.

No mesmo texto, fala-se que na RB, tudo leva a ser acertado com a mesma dupla de 2024. Além de Yuki Tsunoda já confirmado recentemente, Daniel Ricciardo e Liam Lawson ainda lutam por uma vaga.

