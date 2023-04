A Fórmula 1 fechou a sexta-feira em Baku com a classificação que definiu o grid de largada para o GP do Azerbaijão do domingo, conforme o novo formato de fim de semana. E em uma sessão movimentada, marcada por bandeiras vermelhas, Charles Leclerc garantiu a pole position da quarta etapa da temporada 2023, tendo Max Verstappen ao seu lado na primeira fila.

Sergio Pérez e Carlos Sainz dividem a segunda fila. Completam o top 10: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris, Lance Stroll, Oscar Piastri e Yuki Tsunoda.

Entenda o novo formato

A partir deste fim de semana, as etapas com sprint contam com uma nova programação, que isolam a prova de sábado, com a introdução de duas classificações.

Na sexta-feira, o dia começa com a única sessão de treinos livres do fim de semana, hoje liderada por Verstappen. O dia segue com a classificação, no formato Q1/Q2/Q3, de 18, 15 e 12 minutos de duração, que define o grid de largada do GP do domingo.

O sábado começa com a classificação da sprint, que segue o mesmo modelo do quali de sexta, mas com tempos reduzidos: SQ1 (Sprint Qualifying 1) de 12 minutos de duração, SQ2 de 10 e SQ3 de 8 minutos. Já a sprint, que fecha o dia, deixa de definir o grid do domingo.

Q1

Devido ao tempo reduzido de pista no TL graças à bandeira vermelha de Gasly, os pilotos não ficaram nos boxes, buscando maximizar a quilometragem, incluindo o piloto francês, após um belo trabalho da Alpine.

Próximo à metade da sessão, uma bandeira vermelha causada por De Vries, que bateu seu carro no lado de fora da curva no primeiro setor. Neste momento, somente Sainz seguia sem tempo marcado. O Q1 foi retomado após uma interrupção de quase 20 minutos.

A bandeira verde durou pouco. Cerca de três minutos depois, mais uma interrupção, a segunda causada por Gasly no dia. O francês errou a trajetória da curva no segundo setor e enfiou o carro na barreira de proteção, quebrando a suspensão do A523.

No final, Leclerc foi o mais rápido com 01min41s269, 0s129 à frente de Verstappen, com Alonso, Pérez, Russell, Hamilton, Norris, Albon, Sainz e Tsunoda fechando o top 10.

Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 20º do domingo, respectivamente: Zhou Guanyu, Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen, Pierre Gasly e Nyck de Vries.

Q2

Verstappen foi o mais rápido com 01min40s822 , tendo Leclerc em segundo a 0s215 e Pérez em terceiro a 0s309. Também foram classificados para a última parte da classificação e a disputa da pole position: Sainz, Alonso, Norris, Tsunoda, Stroll, Piastri e Hamilton.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º do domingo, respectivamente: George Russell, Esteban Ocon, Alex Albon, Valtteri Bottas e Logan Sargeant.

Q3

Após a primeira leva de voltas, a briga pela pole pegava fogo, com Verstappen e Leclerc empatados com 01min40s445 para cada um. O holandês tinha a vantagem por ter feito sua volta primeiro. Pérez, Sainz e Hamilton fechavam os cinco primeiros.

No final, deu Charles Leclerc na pole position, tendo ao seu lado na primeira fila, Max Verstappen. Sergio Pérez e Carlos Sainz dividem a segunda fila. Completam o top 10: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris, Lance Stroll, Oscar Piastri e Yuki Tsunoda.

A Fórmula 1 volta à pista de Baku no sábado. Primeiro será realizada a classificação sprint, a partir das 5h30, enquanto a corrida sprint tem largada marcada para 10h30, ambas no horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro.

Confira o resultado do quali, que define o grid do GP do Azerbaijão, no domingo:

SEXTA-LIVRE AO VIVO: Tudo sobre a classificação da Fórmula 1 no Azerbaijão:

NOVA Sprint em Baku: qual o IMPACTO, horários com 2 qualis, como será e o que MUDA. Times afetado$!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #227 - Quem tem mais a ganhar e a perder após 'miniférias' da F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: