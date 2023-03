Carregar reprodutor de áudio

Leclerc estava solitário no terceiro lugar no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 atrás da dupla dominante da Red Bull, com Max Verstappen liderando a corrida, até que seu motor Ferrari perdeu potência e o forçou a sair da corrida na volta 41.

Falando imediatamente após a corrida, Leclerc não sabia a causa de seu abandono da corrida, mas já estava frustrado com o déficit de ritmo da Ferrari para a Red Bull, que ele estimou em um segundo por volta.

"Não posso dizer que é bom", avaliou Leclerc, que trocou o armazenamento de energia de sua Ferrari na unidade de potência antes da corrida.

“Obviamente, houve muito trabalho nisso [durante o inverno], mas precisamos continuar trabalhando porque obviamente a primeira corrida e o primeiro problema de confiabilidade não foram bons. Eu estava o mais confiante possível, ficando um segundo atrás do ritmo, o que não é muito confiante, para ser honesto. A Red Bull parece ter encontrado algo realmente grande em seu ritmo de corrida", suspeitou Leclerc

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Em termos de ritmo de classificação, eles são realmente muito semelhantes a nós, pelo menos conseguimos extrair o tempo da volta ontem, mas depois chegamos à corrida e estamos a um segundo por volta do ritmo. Portanto, precisamos examinar isso mais a confiabilidade".

Leclerc sentiu que poderia ter mantido o terceiro lugar sem o problema do motor, posição que acabou indo para Fernando Alonso, que conseguiu ultrapassar Carlos Sainz e os dois pilotos da Mercedes para o último lugar no pódio.

Leclerc reconheceu que a nova ameaça da Aston Martin está presente. "Eles parecem ser rápidos. Acho que hoje o terceiro lugar era possível, eu tinha um pouco de margem com os caras atrás e estava me saindo bem no último stint", avaliou.

"Mas eles também começaram um pouco mais atrás, então não sei. Bahrein também é uma pista muito específica, então espero que o quadro mude um pouco para a próxima corrida, mas não podemos confiar nisso porque precisamos trabalhar e encontrar alguma coisa", finalizou.

