F1: Sainz admite que ritmo que Aston Martin mostrou no GP do Bahrein é "muito preocupante"

Após largar em quarto no GP do Bahrein de Fórmula 1, Carlos Sainz estava a caminho do terceiro lugar. Na luta pelo pódio, Sainz enfrentou o compatriota Fernando Alonso, mas não teve sucesso e acabou a corrida em quarto lugar.

Sainz disse que a degradação dos pneus de seu SF-23 foi fundamental para a dificuldade da Ferrari de desafiar os Red Bulls na largada. Os dois carros da equipe austríaca conseguiram um 1-2, com o atual campeão Max Verstappen liderando Sergio Pérez.

O ritmo que os dois carros da Aston Martin mostraram na corrida, deixou Sainz em alerta e ele disse que isso é “muito preocupante”, já que, mesmo lesionado, Lance Stroll conseguiu terminar a corrida na zona de pontuação. O espanhol da Ferrari continuou: “Gostaria que assim que formos para outras pistas onde cozinhamos menos os pneus traseiros, possamos aguentar melhor. Está claro que o carro deles tem algo, tanto Red Bull quanto Aston, onde eles degradam muito menos".

"Se você olhar para a Mercedes e para nós, temos uma degradação muito semelhante. Esses outros dois carros, por algum motivo, não degradam. É algo que teremos que investigar, analisar e ver o que podemos fazer", afirmou o espanhol.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso conseguiu assumir a posição de Sainz depois de finalmente ativar o DRS na corrida na curva 11 para colocar um fim no que havia sido uma batalha tensa, com a dupla tendo feito um leve contato.

Sobre os dados, Sainz disse: “Foi uma bela batalha. Infelizmente, quase me custou uma posição para Lewis Hamilton, [quinto] também porque em nosso carro, assim que você força um pouco para se defender de Fernando, porque você queima os pneus".

“É um problema que temos muita degradação, os pneus esquentam muito quando começamos a forçar. Significa que não temos muita margem na corrida", disse.

Questionado sobre o contato com Alonso, Sainz disse: “Senti isso por trás, mas para ser honesto, acho que foi uma boa batalha limpa. Foi apenas um pequeno toque. Sempre é uma diversão, mas no final, o tempo nos colocou onde estamos agora, atrás da Aston na corrida e claramente atrás da Red Bull", finalizou.

