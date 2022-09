F1: Leclerc diz que erro na curva 10 lhe custou a pole na Holanda

Carregar reprodutor de áudio

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, explicou como que um erro causado pelo vento na curva 1o lhe custou a pole contra Max Verstappen no GP da Holanda de Fórmula 1.

O monegasco vinha liderando após a primeira leva de voltas e vinha melhorando no começo da última tentativa. Mas ao não conseguir um segundo setor pelo menos melhor que o seu, acabou perdendo a pole por mais que tenha feito o melhor terceiro setor da pista, ficando a 0s021 de Verstappen.

Falando após a sessão, Leclerc destacou um "erro" na curva 10 como o motivo para ter acabado atrás de Verstappen: "Tenho certeza que ninguém fez uma volta perfeita. Especialmente nestas condições, as curvas 9 e 10 são muito complicadas com o vento, mais do que as outras".

"Então foi muito complicado. E com o equilíbrio do carro, eu estava sofrendo um pouco na curva 10, então eu perdi a traseira e perdi um décimo ou algo assim. Olhando para o todo, se você fizer a volta perfeita pode fazer a pole, mas tenho certeza que Max e Carlos também não fizeram".

Questionado se estava frustrado por não fazer a pole, Leclerc descartou a sugestão, falando que "obviamente você sempre mira a pole".

"Mas, para além disso, olhando para a diferença de Max, eu não esperava isso no Q3 após o Q1 e o Q2 que tivemos. Mas, no fim do Q3, o carro estava bom e eu pude forçar".

