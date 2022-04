Carregar reprodutor de áudio

Mariana Becker fará sua "estreia" da Fórmula 1 2022 neste fim de semana, acompanhando os trabalhos da Band no GP da Emilia Romagna em Ímola. Mas com sua mobilidade ainda limitada, devido à fratura sofrida mais cedo neste ano, a repórter gaúcha dividirá os trabalhos com Felipe Kieling.

Em suas redes sociais, Mariana publicou uma foto com a bota e muletas anunciando o retorno: "Bom dia amigos! Sim! Vou para Ímola. Evento-teste, vamos ver como me comporto de muletas". Nas horas seguintes, a jornalista publicou fotos e vídeos de sua viagem para Ímola, mostrando a movimentação na cidade para a etapa.

Em fevereiro, Becker sofreu um acidente de esqui na Suíça, e foi diagnosticada com ligamentos rompidos e uma fratura no tornozelo, precisando passar por uma cirurgia. Segundo informado pela repórter à época, ele teria que ficar de seis a oito semanas sem pôr o pé no chão.

Com isso, Mariana não participa da cobertura da F1 na Band in loco desde o início do ano, sendo substituída por Kieling já nos testes de pré-temporada em Barcelona, em fevereiro. O repórter, que é correspondente da Band na Europa há dez anos, vem ocupando a função, sendo o responsável pela cobertura in loco do canal nas primeiras etapas do ano.

Mesmo assim, a Band tem usado Mariana nas transmissões, trabalhando direto de sua casa, ao lado de Sérgio Maurício como comentarista, ao lado dos nomes fixos da casa, Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, Mariana ficará responsável pelas entradas ao vivo direto do paddock, devido à sua mobilidade limitada, enquanto Kieling poderá circular pelos boxes. O cinegrafista Gianfranco Marchese acompanhará ambos os repórteres ao longo do fim de semana.

A equipe in loco da F1 na Band ainda é formada pela produtora Julianne Cerasoli e o produtor-executivo Jayme Brito. Já no estúdio em São Paulo, o time da transmissão será formado pelo narrador Sérgio Maurício e os comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giaffone.

As atividades da F1 em Ímola começam na sexta-feira com um treino livre e a classificação no formato Q1, Q2 e Q3. No sábado, será realizado mais um treino livre antes da corrida sprint, a primeira de três no ano, antes do GP da Emilia Romagna, quarta etapa da temporada 2022, no domingo.

