O GP da Itália começou. A 16ª etapa do mundial de Fórmula 1 de 2022 teve início com a realização do primeiro treino livre em Monza. Charles Leclerc fez a festa dos fãs italianos e foi o mais rápido com 1min22s410, à frente de seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, 0s077 mais lento.

Se a dupla da Ferrari comandou, a dupla da Mercedes veio logo a seguir, com George Russell em terceiro e Lewis Hamilton em quarto. Max Verstappen foi o quinto, ficando a 0s470 de Leclerc.

O Treino

O primeiro a entrar na pista foi Nyck de Vries, fazendo a sua participação no TL1 com a Aston Martin. Verstappen e Pérez começaram na frente, ambos com pneus duros, com o holandês marcando 1min25s230.

Na sequência, um pequeno rodízio de ponteiros, até a ponta voltar ao holandês, com 1min23s449 e 1min23s234, ficando a mais de 1 segundo sobre Esteban Ocon, o novo segundo colocado.

Com o passar do tempo, as equipes começaram a utilizar os compostos macios. Com isso, a Ferrari apareceu, com Leclerc assumindo a liderança com 1min22s410, conseguindo uma margem de 0s410 de Verstappen.

Quem estava bem no início do terço final era Russell, que se colocou entre os astros da Ferrari e da Red Bull, ficando a 0s279 de Leclerc.

Sainz não perdeu tempo e se colocou em segundo, a 0s077 de seu companheiro, restando 15 minutos para o final.

Hamilton também apareceu bem, ocupando a quarta colocação, a 0s421 de Leclerc, mas nove milésimos à frente de Verstappen.

Nos minutos finais, nada mudou e a Ferrari conseguiu a dobradinha, com Leclerc à frente.

Às 12h acontece o segundo treino livre. O quali está marcado para às 11h deste sábado e a largada às 10h no domingo.

Resultado

