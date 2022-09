Carregar reprodutor de áudio

O anúncio da Porsche sobre o fim de suas negociações com a Red Bull encerra uma potencial parceria na Fórmula 1 que muitos pensavam inevitável, e agora levanta novas questões sobre o que ambos devem fazer.

A Porsche estava pronta para se unir com a Red Bull por 10 anos, em parceria com o programa de motores do líder do campeonato de 2022 e comprando uma participação de 50% de sua equipe de corridas.

A união era para ser anunciada no GP da Áustria, no início de julho, antes que a FIA atrasasse a redação final dos regulamentos das unidades de potência de 2026. Logo vieram documentos legais marroquinos que indicavam uma data de 4 de agosto para o acordo ser formalmente anunciado, o que não aconteceu.

Antes das férias de verão de agosto, o chefe da Red Bull, Christian Horner, começou a enfatizar o quão importante era para qualquer novo participante se encaixar na "filosofia e DNA" da equipe e declarou que um processo de avaliação ainda aguardava. Então, em Spa, a Audi inesperadamente ultrapassou sua fabricante irmã do Grupo Volkswagen para anunciar sua participação na F1 em 2026 (revelando inicialmente seus planos de construir apenas um motor, com notícias de seu investimento na operação Sauber a seguir ainda este ano).

À medida que as negociações vacilavam sobre como as duas partes colaborariam - o Motorsport.com apurou que isso se deveu em grande parte à Porsche querer ter um papel mais prático do que a Red Bull desejava, além dos compromissos comerciais e de relações públicas extras - suas discussões desmoronaram completamente. Dada a forma atual da Red Bull, não querer comprometer sua abordagem atual é objetivamente lógico.

Na manhã de sexta-feira do fim de semana do GP da Itália, a Porsche finalmente confirmou que o casamento estava cancelado.

Horner, enquanto isso, disse ao Motorsport.com: "A Porsche é uma grande marca. Mas o DNA é bem diferente. Durante o processo de discussão, ficou claro que havia um desalinhamento estratégico.

"A Red Bull demonstrou do que é capaz na F1. E, obviamente, como uma equipe independente e agora fabricante de motores, estamos ansiosos para competir contra os fabricantes com o trem de força e também com o chassi."

Red Bull did not want to give up a stake in its F1 team to Porsche Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

As opções para a Red Bull

A Red Bull ainda está avançando com a sua perna Red Bull Powertrains, que foi construída e inaugurada em apenas 55 semanas.

Ela avançou no desenvolvimento de seu novo motor antes das férias de verão e já começou a testar seus ritmos no dinamômetro.

Parte da causa do fracasso do acordo com a Porsche é que a Red Bull considerou o fabricante potencialmente muito intervencionista. Portanto, o parceiro ideal provavelmente será aquele que investe bem, mas mantém distância. Um retorno ao exercício de marca no estilo Tag Heuer que a Red Bull realizou no lugar dos adesivos da Renault entre 2016 e 2018 seria atraente nessa frente.

Alternativamente, a Red Bull poderia formar uma aliança com outro fabricante que também esteja disposto a não interferir. Assim como quando carregava o distintivo da Aston Martin. Desta vez, por exemplo, a Hyundai pode ser uma avenida a ser explorada. A empresa coreana está pressionando com a transição do veículo elétrico, mas, apesar disso, a mudança do WRC para híbrido em 2022 foi suficiente para mantê-la na lista de inscritos. Os regulamentos semelhantes da F1 podem ser suficientes para seduzi-la a ter seus logotipos em futuras criações de Adrien Newey.

Sabe-se também que a Honda está considerando um retorno, tendo encerrado seu programa de motores de F1 de fábrica no final de 2021, quando Max Verstappen foi coroado campeão de pilotos pela primeira vez. Com o ex-diretor administrativo da fabricante japonesa de F1, Masashi Yamamoto, se juntando à Red Bull Powertrains e o motor Honda vivendo na sequência de carros RB como uma unidade rebatizada até o final de 2025, essa aliança tem um potencial considerável para ser reacendida.

Em ambos os casos, como a Red Bull Powertrains já está a caminho de preparar seu motor para 2026 e está listada como fabricante de unidades de potência, um patrocínio efetivo tem quase três anos e meio para ser finalizado. A Porsche não tem esse luxo do tempo.

Esse tipo de interesse comercial parece corroborar a visão de Domenicali de que, além da Porsche, existem vários outros fabricantes que têm apetite para entrar na F1 no momento. Falando antes do GP da Itália, ele disse: “Só posso dizer que a Porsche é parte integrante do grupo que discutiu e continua discutindo as regras por trás da nova unidade de potência que entrará em vigor em 2026.

"Todos nós lemos comentários da Porsche e da Red Bull, e serão eles que decidirão o que fazer. Mas acredito que nós, como F1, somos atualmente uma plataforma muito inclusiva. Há também outros fabricantes sentados à mesa dos engenheiros que prefiro não sair ao ar livre."

Will Porsche still look for an avenue into F1? Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

E os próximos passos da Porsche?

O Grupo Volkswagen foi claro sobre o que a F1 - aproveitando seu boom administrado pela Netflix - pode oferecer à Porsche. A segunda maior montadora do mundo ainda acredita absolutamente que o ditado “Ganhe no domingo, venda na segunda-feira”.

E como a marca de Stuttgart é a mais esportiva sob a organização, ela quer competir na principal série de automobilismo que oferece muito mais apelo público e comercial do que até mesmo estender seu recorde de vitórias nas 24 Horas de Le Mans pode esperar.

Alternativamente, se a Porsche decretar planos de abrir o capital e listar-se na bolsa de valores, obter sucesso na F1 não afetará negativamente o preço de suas ações.

Combine os profissionais oferecidos pela F1 como a assinatura dos regulamentos de motores de 2026 que introduzem um limite de custo, maiores credenciais ambientais e uma redefinição parcial para dar à Porsche uma chance maior de ser competitiva desde o início. Só porque a Porsche não entrará na F1 com a Red Bull não quer dizer que não entrará na F1, ponto final.

“Com as mudanças de regras finalizadas, a categoria continua sendo um ambiente atraente para a Porsche, que continuará sendo monitorado”.

Mesmo que a Porsche queira entrar como mais do que um parceiro de motores e queira participar de uma equipe de corrida, existem várias maneiras de entrar. A aquisição da McLaren não deu em nada após discussões iniciais antes que os quatro anéis analisassem Williams e Aston Martin.

Após sua aquisição pelo grupo de investimentos Dorilton Capital em 2020, e juntamente com a crescente popularidade da F1 atualmente, o preço da parceria com a Williams aumentou consideravelmente. No entanto, já existe uma sobreposição substancial com a Porsche, graças à riqueza de ex-VW automobilistas que comandam a equipe. O chefe de equipe Jost Capito, o diretor técnico François-Xavier Demaison e o diretor esportivo Sven Smeets trabalharam no programa no WRC e são todos conhecidos da organização, o que não é negativo.

Williams has a number of ex-Volkswagen Racing personnel on board Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Da mesma forma, a Audi também realizou um estudo de viabilidade da Aston Martin. Enquanto Lawrence Stroll está gastando dinheiro publicamente ao se comprometer com uma fábrica em Silverstone inteiramente nova, há barulho no paddock de que o bilionário canadense tem seu preço para vender, dadas as grandes somas que o projeto consumiu até agora com sucesso apenas limitado. Não seria inconcebível que o lado dos carros de rua da Aston Martin também se beneficiasse, rompendo plausivelmente com seu investidor na Mercedes e alinhando-se mais de perto e sua tecnologia com a da Porsche.

E depois há o que o grupo de investimento de Michael Andretti pode oferecer. Domenicali e as outras equipes expressaram resistência ao ex-piloto da McLaren GP entrar na 11ª equipe, alegando que isso divide ainda mais o prêmio e, dizem, desvalorizará as equipes existentes. No entanto, uma parceria com a Porsche pode oferecer uma rota secundária para uma entrada.

O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, calculou que a Andretti tinha menos a oferecer do que um fabricante. Mas uma relação Porsche-Andretti poderia aliviar algumas das preocupações do paddock. O austríaco comentou: "Se um fabricante ou um grupo multinacional internacional se juntar à F1 e puder demonstrar que vai gastar uma quantia X de dólares em ativação, em marketing nos vários mercados; isso é obviamente uma proposta de valor totalmente diferente para todos os outros equipes."

A Porsche fornecendo seu trem de força totalmente elétrico para a equipe de clientes da Andretti para a Gen3 na Fórmula E cria uma parceria existente que, em teoria, poderia abrir caminho para uma união também na F1.

Para chegar a tempo de 2026, no entanto, as negociações precisam ser rápidas. A Porsche tem até 15 de outubro para ser nomeada fabricante de motores pela FIA se quiser entrar.

