Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 iniciou os trabalhos para o GP da Espanha, em um dia importante para o andamento do campeonato, com a estreia dos pacotes de atualização das equipes. No final, a Ferrari garantiu uma dobradinha, com Charles Leclerc à frente de Carlos Sainz, enquanto Max Verstappen foi o terceiro, a mais de três décimos do rival.

Completaram o top 10: George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Lando Norris, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda.

Por se tratar de uma pista frequentemente usada para os testes de pré-temporada e seu posicionamento no começo do campeonato, Barcelona é sempre palco de grandes pacotes de atualizações das equipes. E apesar de pequenas modificações nas corridas anteriores, em 2022 não foi diferente.

Quase todas as equipes trouxeram pacotes de atualizações para Barcelona, com exceção da Haas, que optou por segurar as novidades por mais algumas etapas. A recordista é a McLaren, que trouxe modificações em dez partes de seu MCL36.

Em 2022, a F1 introduziu uma nova regra que obriga as equipes a cederem duas sessões de sexta para pilotos novatos. Em Barcelona, dois times usaram isso pela primeira vez: na Williams, Nyck de Vries assumiu o carro de Alex Albon, enquanto na Red Bull, Juri Vips teve a chance de guiar o RB18 de Sergio Pérez. A Alfa Romeo ainda escalou Robert Kubica, mas sem contar para essa nova norma.

Com muitas atualizações a serem testadas, os pilotos não perderam tempo nos boxes e foram direto à pista, usando pneus duros e médios.

Nos primeiros quinze minutos, Verstappen liderava com 01min22143, 0s603 à frente de Leclerc, com Ricciardo em terceiro, Gasly em quarto e Sainz em quinto, enquanto Hamilton era nono e Russell 11º.

Com a sessão na metade, os pneus macios começavam a dar as caras e as marcas baixavam consideravelmente. Sainz assumia a ponta com 01min19s907, quase 2s abaixo do tempo de Verstappen, ainda de compostos duros. Stroll, de macios, Leclerc e Russell de duros, fechavam os cinco primeiros.

Para a Mercedes, sinais encorajadores nesse primeiro treino livre, com as imagens do W13 mostrando poucos ou nenhum sinal de porposing, o principal problema que vem afetando a equipe alemã neste começo de temporada.

A 15 minutos do fim, era uma dobradinha da Ferrari, com Leclerc à frente marcando 01min19s828, apenas 0s079 à frente de Sainz. Verstappen era o terceiro, 0s336 atrás, enquanto Russell e Alonso fechavam o top 5.

No final, breves simulações de corrida dominaram a pista, com poucas mudanças na classificação. Com isso, a Ferrari garantiu um 1-2 no TL1 para o GP da Espanha com Charles Leclerc em primeiro e Carlos Sainz em segundo, separados por apenas 0s079. Max Verstappen foi o terceiro colocado, terminando a 0s336 do líder do Mundial.

A Fórmula 1 volta à pista de Barcelona logo mais, às 12h, para o segundo treino livre para o GP da Espanha, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E já anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, analisando tudo sobre o primeiro dia de atividades na Catalunha. Não perca!

