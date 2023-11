A Fórmula 1 fechou a sexta-feira com o segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi. E na sessão mais representativa do dia, os pilotos tiveram seu tempo de pista duramente afetado pelas bandeiras vermelhas, uma pelo forte acidente de Carlos Sainz, e outra, mais curta, causada por Nico Hulkenberg. No final, a liderança ficou com Charles Leclerc.

Completaram o top 10: Lando Norris, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, George Russell, Zhou Guanyu, Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Oscar Piastri.

Assim que a regressiva foi iniciada, os pilotos já foram à pista, especialmente os dez que não participaram do TL1 mais cedo. Isso tornou o TL2 ainda mais importante, já que esta é a sessão mais representativa para o restante do fim de semana, por acontecer no mesmo horário da classificação e da corrida.

Mas os avanços de quilometragem duraram pouco. Com dez minutos de sessão, Sainz sofreu uma forte batida, causando imediatamente uma bandeira vermelha. O espanhol disse que o ar sujo do carro que vinha à frente fez com que ele perdesse o controle de sua Ferrari, rodando com força na pista antes de acertar a barreira de proteção.

Após um longo período de interrupção, a bandeira verde foi dada novamente com 25 minutos ainda no relógio. Russell liderava com 01min25s906, 0s468 à frente de Ricciardo, com Stroll em terceiro, Magnussen em quarto e Verstappen em quinto, com Piastri, Leclerc, Tsunoda, Bottas e Sargeant completando o top 10.

Mas tudo que é bom dura pouco. Pouco mesmo. Dois minutos depois, Hulk perdeu o controle da Haas na saída da curva 1 e bateu de lado no guard-rail, causando uma segunda bandeira vermelha na sessão. O TL2 foi retomado com 16 minutos para o fim.

No final, Charles Leclerc foi o mais rápido com um tempo de 01min24s809. Completaram o top 10: Lando Norris, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, George Russell, Zhou Guanyu, Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Oscar Piastri.

A Fórmula 1 volta à pista de Yas Marina duas vezes no sábado. Às 07h30 acontece o terceiro treino livre para o GP de Abu Dhabi, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E às 11h acontece a última classificação do ano, que você pode acompanhar na Band, Bandsports e F1TV Pro.

