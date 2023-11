A Comissão da Fórmula 1 anunciou uma série de medidas nesta sexta-feira (24) após a reunião em Abu Dhabi. Entre os principais pontos estão a confirmação de mudanças no formato das corridas sprint, com as novidades sendo aprovadas no começo do próximo ano, a proibição do desenvolvimento dos carros de 2026 até o começo de 2025 e a manutenção dos aquecedores de pneus.

Em meio a um consenso no paddock de que o formato atual das corridas sprints não está entregando o entretenimento esperado, chefes de equipe e diretores da categoria iniciaram discussões sobre mudanças no formato para 2024.

Na reunião desta quinta-feira, foi acordado que o formato passará por mudanças em 2024 - potencialmente incluindo até o uso de grid invertidos e a modificação na programação do fim de semana.

Uma ideia é que a classificação da sprint passe para a sexta a tarde, com o quali do GP no sábado de manhã antes da corrida sprint à tarde. Porém, há preocupações de que esse formato aumente o risco das batidas em uma das sessões impactarem o restante do fim de semana.

O grid invertido também está sendo considerado, especialmente se a sprint deixar de oferecer pontos para o Mundial. Isso pode envolver o top 10 ou o grid todo.

O Comitê Consultivo da FIA agora trabalhará nos detalhes do novo formato, e o modelo será apresentado para as equipes no começo do próximo ano, na primeira reunião da Comissão em 2024. Nas próximas semanas, a F1 também deve anunciar os seis palcos das sprints.

F1 abandona plano de banir cobertores de aquecimento

A Comissão também concordou em abandonar o plano de banir os cobertores de aquecimento para 2025, algo que seria avaliado durante a próxima temporada. A mudança vem em meio a movimentações da categoria para melhorar o espetáculo, e com o consenso de que os pneus atuais estão longe de serem ideais.

"A Comissão concordou que a direção de desenvolvimento para futuros pneus devem ser focados na redução de problemas de superaquecimento, melhorando a habilidade de correr dos pneus. Por isso, foi decidido pela manutenção dos cobertores para 2025".

Também foi acordado que a F1 manterá o total de 13 jogos de pneus por carro por final de semana em 2024 após avaliações feitas ao longo do ano.

Resfriamento dos pilotos

Após os problemas enfrentados pelos pilotos no Catar, foi acordado em uma busca para melhorar as condições dentro do cockpit. A partir de 2024, o regulamento será modificado para aumentar o resfriamento interno, com outras opções sendo analisadas para condições mais extremas.

Segundo apurado, a proposta já havia sido discutida para este ano mas acabou rejeitada devido à oposição de uma equipe.

Outra novidade aprovada para melhorar a segurança é a condução de um teste de calotas para ajudar com a visibilidade em condições de chuva.

Limitação no desenvolvimento dos carros de 2026

Enquanto as equipes já começaram a trabalhar nos carros de 2026, quando teremos uma grande mudança no regulamento, foi acordado que esse trabalho não está mais permitido a curto prazo.

"A Comissão acordou que não será permitido fazer trabalho de desenvolvimento no carro da temporada de 2026 antes do começo de 2025".

