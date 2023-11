A Fórmula 1 abriu na manhã desta sexta-feira as atividades para o GP de Abu Dhabi, 22ª e última etapa da temporada 2023. E em uma sessão movimentada, devido à grande presença de pilotos novatos, George Russell foi o mais rápido.

Entre os novatos, Felipe Drugovich entregou uma ótima volta durante a sessão para terminar na segunda posição. O rookie mais próximo foi Robert Shwartzman em oitavo.

Por ser o último treino livre do ano, temos um grid repleto de novatos, para que as equipes possam cumprir a regra de cederem duas vagas ao longo do ano para jovens talentos. Metade dos carros, 10 dos 20, estava ocupado por novos rostos. Confira a lista:

Red Bull: Jake Dennis e Isack Hadjar

Ferrari: Robert Shwartzman

McLaren: Pato O'Ward

Aston Martin: Felipe Drugovich

Alpine: Jack Doohan

Mercedes: Frederik Vesti

Haas: Oliver Bearman

Alfa Romeo: Theo Pourchaire

Williams: Zak O'Sullivan

Assim que a regressiva foi iniciada, os carros foram para a pista, especialmente os novatos, que buscavam adquirir quilometragem.

Após os 20 minutos iniciais da sessão, Russell liderava com 01min26s313, 0s948 à frente de Tsunoda, com Ricciardo em terceiro e Bottas em quarto, todos de médios. Em quinto, Sainz era o único com pneus macios. Dos novatos, O'Ward era o melhor posicionado, em oitavo, logo à frente de Vesti e Drugovich.

Na sequência, um momento de susto. Sargeant vinha muito lento na linha ideal na chegada à última curva. Tardiamente, o americano tentou sair do traçado rápido para abrir caminho para Doohan, que precisou jogar o carro com tudo para o lado para evitar um acidente. O caso será investigado pelos comissários após a sessão.

Quando o TL1 entrava em seus 20 minutos finais, os pneus macios davam as caras. Russell seguia na liderança, agora com 01min26s072, tendo Gasly em segundo a 0s648. Vesti surpreendia com o terceiro lugar a 0s743 com Tsunoda e Sargeant completando o top 5. Drugovich era o décimo ficando a pouco mais de 0s1 da marca de Stroll, que vinha em oitavo.

Com uma boa volta em seu primeiro stint de pneus macios, Drugo pulou para a segunda posição a 10min do fim, a 0s334 da marca de Russell.

No final, George Russell terminou na ponta com 01min26s072 com Felipe Drugovich em segundo a 0s288, com Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas e Lance Stroll completando o top 5.

A Fórmula 1 volta à pista de Yas Marina ainda nesta sexta. Às 10h acontece o segundo treino livre para o GP de Abu Dhabi, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E já anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do primeiro dia de atividades da última etapa da temporada 2023. Não perca!

Confira o resultado final do TL1 da F1 em Abu Dhabi:

