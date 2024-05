F1: Leclerc mostra força e lidera treino antes de quali em Mônaco

O terceiro treino livre para o GP de Mônaco de Fórmula 1 foi realizado nesta manhã, com o piloto da casa, Charles Leclerc mostrando que neste ano sua sorte pode ser diferente.

O monegasco cravou 1min11s369, superando em 0s197 o atual tricampeão da F1, Max Verstappen. Lewis Hamilton também mostrou que pode ser um fator, chegando ao terceiro lugar, a 0s341 do líder.

O Treino

O treino começou 'preguiçoso', com apenas alguns pilotos indo para a pista, mas apenas para verificações, sem voltas rápidas nos primeiros nove minutos. Magnussen foi o primeiro a tentar algo, com a dupla da Mercedes na sequência.

Com 48 minutos para o final, Bottas tocou no guard rail e danificou a suspensão dianteira direita de sua Sauber. Como ficou parado na saída da curva da piscina a bandeira vermelha foi acionada.

A sessão foi reiniciada quando restavam 43 minutos. Russell e Hamilton dominavam as ações naquele momento.

Hulkenberg liderou por alguns momentos, quando restavam 40 minutos, mas Piastri assumiu o comando com 1min12s875. Ao mesmo tempo, Hamilton utilizava a área de escape da Sainte Devote e reclamava dos pneus que estavam "mortos".

Leclerc com 1min12s521 era o líder quase na metade da sessão, com Piastri também 'passeando' na Sainte Devote.

Tsunoda deu as caras ao chegar ao segundo posto, ficando a apenas cinco milésimos de Leclerc.

Mas o piloto da casa respondeu, e cravou 1min12s242, melhorando ainda mais. Verstappen também não ficou longe, chegando ao segundo lugar, a 0s258 do rival da Ferrari.

Leclerc melhorou ainda mais a sua melhor marca, com 35 minutos de sessão, ao fazer 1min12s092. Logo depois, ele marcou 1min11s977.

A Mercedes começou a aparecer nos 20 minutos finais, com Russell ocupando a segunda colocação, mas logo foi superado por Alonso, que ficou a 0s110 de Leclerc.

Sainz também mostrava força e ficou a apenas dois milésimos de Leclerc, com 15 minutos para o final da sessão.

Mas Leclerc estava impossível. Com 1min11s369, o monegasco colocava seis décimos sobre seu companheiro.

Verstappen e Piastri brigavam pela P2, com o atual tricampeão suberando o australiano e ficando a 0s197 de Leclerc.

E ficou assim, com Hamilton na terceira posição, seguido de Piastri e Pérez.

O treino classificatório acontece neste sábado, às 11h, horário de Brasília.

Resultado

LECLERC bate HAMILTON e domina 6ª, mas MERCEDES PROVOCA FERRARI! Alonso 3º, MAX só 4º | SEXTA-LIVRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!