Primeiro dia de atividades do GP de Mônaco de Fórmula 1, a sexta-feira teve o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, como piloto mais rápido, à frente do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes. O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, foi terceiro, com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, em quarto.

Os protagonistas dos treinos de Monte Carlo também têm sido os principais nomes do mercado de pilotos da F1, com a silly season sendo 'iniciada' com a ida de Hamilton para a Ferrari em 2025, quando ele substitui Carlos Sainz -- o espanhol, por sua vez, estuda suas opções, que incluem a Williams.

Já Verstappen, atual tricampeão consecutivo da elite global do esporte a motor e líder do campeonato de 2024, pode parar na Mercedes, já que o chefe de equipe Toto Wolff deseja atrair o holandês para a vaga aberta pela saída de Hamilton.

Neste sentido, o veterano jornalista britânico Jonathan McEvoy, repórter de F1 do tabloide inglês Daily Mail, afirma que a Ferrari errou ao contratar Hamilton: para ele, a Scuderia deveria ter tentado contratar Max.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 2nd position, in Parc Ferme Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Foi um erro da Ferrari, o mais recente de Fred Vasseur", argumenta McEvoy, citando o chefe da equipe vermelha. “Se ele fosse mais astuto, não teria contratado Lewis, que já terá 40 anos quando estrear pela Ferrari", segue Jonathan.

"Ele (Vasseur) deveria ter tentado trazer Max Verstappen, que está com 26 anos e no auge de sua carreira", diz o repórter, que cita a saída do alemão Michael Schumacher do time de Maranello como exemplo.

"Luca di Montezemolo, chefe da equipe e presidente da Ferrari, 'empurrou' Schumacher pela porta de saída aos 37 anos. Ele viu o rejuvenescimento como um requisito", relembra o jornalista da categoria máxima do automobilismo mundial.

LECLERC bate HAMILTON e domina 6ª, mas MERCEDES PROVOCA FERRARI! Alonso 3º, MAX só 4º | SEXTA-LIVRE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!