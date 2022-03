Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc disse que a sensação vivida pelos pilotos de Fórmula 1 nos testes de Barcelona parecia uma turbulência em um voo e o fez se sentir com "um pouco de mal-estar”.

Todas as equipes experimentaram o efeito na reta principal da pista espanhola em maior ou menor grau e muito foco foi centrado em Leclerc depois que um video postado pela F1 pegou sua Ferrari F1-75 sofrendo níveis extremos de ‘porpoising’ ou o sobe e desce dos carros.

Em Barcelona, ​​as equipes conseguiram ajustar a altura do carro, mas espera-se que seja um recurso regular este ano, pelo menos nas primeiras corridas, enquanto os engenheiros aprendem a controlá-lo.

"Parecia turbulência em um avião, subindo e descendo toda a reta", disse Leclerc.

“Acho que um dos vídeos que a F1 postou mostra muito bem esse fenômeno, e não posso dizer que é bom. Isso deixa você com um pouco de mal-estar, mas está tudo bem.

“Ainda é muito cedo para este projeto. Então, parece que é um problema que todo mundo tem mais ou menos no paddock, mas sim, neste paddock todos os melhores engenheiros do mundo estão aqui, então tenho certeza de que encontraremos uma solução.”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Alessio Morgese

Muitos observadores sugeriram que a Ferrari F1-75 era o pacote geral mais competitivo em Barcelona, ​​mas Leclerc foi cauteloso sobre a verdadeira forma do carro, embora admitindo que o primeiro teste correu bem para a equipe de Maranello.

"Fizemos muitas voltas, sem grandes problemas, o que é sempre ótimo, considerando que é um projeto completamente novo", disse ele. "Então isso é bom. Testamos muitas coisas novas.

“Então, em termos de desempenho, é impossível saber onde estamos em comparação com os outros, ainda é muito cedo, todos estão escondendo um pouco seu desempenho, e só saberemos, acho que na primeira classificação do ano, onde está o potencial de todos.

“Mas, por enquanto, foram três dias tranquilos para nós, o que é sempre positivo começar assim. E a preparação da pré-temporada foi ótima, me sinto mais em forma do que nunca. Todo ano eu tento empurrar um pouco mais, me sinto bem e me senti bem durante este teste no carro.”

Em relação à atmosfera em Maranello, ele disse: "Estamos muito felizes que as coisas tenham corrido bem.

“Por outro lado, acho que estamos trabalhando mais do que nunca para tentar manter o foco. Claro, é sempre bom se ver em primeiro. Mas isso não significa nada, e acho que todos estão cientes disso na equipe.

“Então, não estamos realmente focando no desempenho. Estamos apenas nos concentrando em nós mesmos, novamente, tentando o máximo de coisas possíveis para tentar entender o carro. E depois para o Bahrein para tentar dar um passo à frente."

Mercedes tem PENA de Verstappen, Hamilton CRITICA Max e título de 2021 é posto na conta de DIRIGENTE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #164 - Certezas e dúvidas após pré-temporada da F1 na Espanha

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: