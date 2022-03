Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Aston Martin, Mike Krack, disse que a equipe de Silverstone precisa convencer Sebastian Vettel a permanecer além de 2022, demonstrando que tem potencial na Fórmula 1.

Krack começou a trabalhar na Aston Martin esta semana depois de cumprir um período ‘de carência’ com a BMW, seu empregador anterior.

A equipe está passando por uma reestruturação gerencial ao mesmo tempo em que constrói um novo espaço adjacente à fábrica existente.

Krack trabalhou de perto com Vettel quando ele chegou pela primeira vez na F1 com a BMW Sauber como piloto de testes e reserva em 2006 e, portanto, o conhece bem.

Atualmente, o alemão está comprometido com a equipe apenas para a temporada 2022.

“É claro que um cara como Sebastian, quatro vezes campeão mundial, não quer ser 15º ou 12º ou P8”, disse Krack. “Isso está claro. É nossa tarefa entregar um carro com alto desempenho, ou digamos, uma estrutura de desempenho, porque acho que Sebastian é um cara inteligente.

“Então, ele não estará se concentrando apenas no carro deste ano ou qualquer outra coisa, mas se concentrando mais no que está acontecendo e se ele vê o potencial.”

“Então, se conseguirmos oferecer isso a ele, acho que temos uma chance de mantê-lo por mais tempo.

"Para ser honesto, eu não falei com ele sobre isso. Isso é algo que terá que acontecer, obviamente.

“Mas, em suma, é nossa tarefa entregar o pacote certo, então Sebastian ficará e outros pilotos gostariam de se juntar a nós”.

Krack enfatizou que Vettel é um grande trunfo para a equipe:"Vamos colocar assim, Sebastian em primeiro lugar é um cara muito legal", disse ele. "Então ele consegue ter a equipe ao seu redor, não sendo legal o tempo todo, mas sendo respeitoso. Essa também é uma das razões pelas quais acho que nos damos muito bem.

“Mas então, comparado a quando eu trabalhei pela última vez, ele agora é quatro vezes campeão mundial, acumulou uma enorme quantidade de experiência. E ele é um cara inteligente.

“É também por isso que ele consegue combinar essa experiência, canalizando da maneira certa, e não dizendo apenas que no passado teve isso ou aquilo, mas ele sabe exatamente o que precisa para ir mais rápido.

“Então, desse ponto de vista, é ótimo tê-lo, porque ele também pode nos orientar como equipe também em nosso desenvolvimento”.

Krack revelou que, apesar de seu relacionamento anterior, ele não falou com Vettel antes de aceitar o trabalho na Aston, em parte porque estava sujeito à confidencialidade das discussões que estava tendo com a alta administração da equipe.

"Eu não estive em contato com Seb antes porque eu não queria ser tendencioso, ou qualquer outra coisa", disse ele.

“E também, devo dizer que essas discussões são muito, muito confidenciais. Você não deve falar com ninguém sobre essas coisas quando estiver em negociação.

“E as empresas são muito rigorosas sobre isso, e isso também é correto, porque, caso contrário, imediatamente você tem o que tem no futebol, que você tem todos esses rumores sobre pessoas se mudando e pessoas indo aqui ou ali.

“Então, desse ponto de vista, mantive estritamente o que havíamos acordado em termos de confidencialidade.”

Ele acrescentou: “Eu não sei o que aconteceu nos bastidores entre Seb e a equipe sobre mim. Talvez eles tenham perguntado a ele ou talvez não. Isso eu não posso realmente comentar. Fato é que eu não tinha falado com Sebastian antes, não sobre esse assunto."

Krack disse que, desde que assumiu o cargo, já conseguiu reacender seu relacionamento com o alemão.

"Quando Sebastian correu pela primeira vez na Turquia, eu era seu engenheiro de corrida. Temos uma relação muito boa.

“Nós não tivemos muito contato ao longo dos anos depois que eu deixei a F1. Mas quando nos encontramos novamente, foi como se tivéssemos nos vistos ontem. Então foi muito, muito bom recuperar o atraso.

“Agora temos muitas histórias para trocar, não apenas sobre corridas, mas também sobre família, sobre crianças e coisas assim. Mas as discussões que estou tendo com ele sempre se estendem do que tivemos no passado.

"Então, estávamos muito, muito próximos no passado, e tenho a sensação de que estamos muito próximos agora novamente."

