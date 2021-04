Antes mesmo do início da temporada 2020 da Fórmula 1, a Ferrari decidiu não renovar com Sebastian Vettel, contratando Carlos Sainz para correr ao lado de Charles Leclerc em 2021. E o monegasco revelou o que mais o surpreendeu no tetracampeão e quais aspectos sentirá mais falta de seu ex-parceiro, como sua "capacidade analítica".

Mesmo sentindo falta de Vettel, Leclerc está encantado com o espanhol, e mais uma vez elogiou a contratação de Sainz pela Ferrari. Em entrevista exclusiva à edição italiana do Motorsport.com, o monegasco garantiu que a influência do novo companheiro de equipe já é sentida em Maranello.

Na mesma entrevista, Leclerc foi questionado sobre seu companheiro de garagem nas duas temporadas anteriores. Embora a relação tenha contado com episódios de tensão, admitiu que vai sentir saudades de aspectos do tetracampeão: "Sem dúvidas, começando com sua experiência".

"Em certas situações, mostrou ter uma grande capacidade analítica e acho que aprendi muito com Seb sobre isso. Percebi que a importância que dei a alguns detalhes acabou fazendo muita diferença na pista no final. Foi muito interessante para mim analisar esses aspectos".

"Além disso, Seb é uma pessoa muito boa. Sua simplicidade sempre chamou a minha atenção".

Em 2020, com um carro difícil e um motor fraco, Vettel não conseguiu encontrar a mesma performance que Leclerc apresentou, conquistando apenas um terço dos pontos de seu parceiro.

"No final das contas, acredito que é uma questão de sensação e estilo de pilotagem. Gosto de um carro com uma traseira mais solta, porque posso usá-la na hora de virar o carro, mas outros pilotos sofrem com isso".

"O SF1000 tinha uma traseira que não era muito estável e, para mim, esse aspecto nunca foi um problema, mas não posso dizer o mesmo de Seb. É apenas um aspecto que diz respeito ao meu estilo de pilotagem".

Finalmente, em relação a Vettel, Leclerc foi perguntado sobre o que pensaria se o tetracampeão terminar o campeonato à sua frente em 2021 com a Aston Martin, mas minimizou o fato, afirmando que está concentrado apenas em si próprio.

"Eu não acho que, se isso acontecer, farei qualquer tipo de drama. Não tenho espaço para esses pensamentos quando coloco o capacete. Concentro-me em mim mesmo, no carro e no desafio que tenho pela frente".

"E se Seb me ultrapassar na corrida... vou buscar recuperar minha posição imediatamente. Não acredito que terei outros pensamentos neste momento".

TRETA entre Hamilton e Russell? O que há de VERDADE em rumor NÃO DESMENTIDO por chefe da MERCEDES

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.